La FOEG mostra les oportunitats del màrqueting industrial perquè les empreses siguin més competitives

La FOEG aposta pel màrqueting industrial, conegut com a màrqueting B2B ( business to business), perquè les empreses de les comarques gironines puguin créixer i ser més competitives. És per això que la patronal gironina va organitzar, en col·laboració amb l'agència Aspid, de màrqueting industrial i B2B, un seguit de trobades amb empreses de les comarques gironines per tal d'anar abordant les darreres innovacions en el món del màrqueting i la comunicació.

Aquesta setmana s'ha dut a terme la primera d'aquestes trobades a l'espai 360Cinc de Girona amb un format molt innovador, col·laboratiu, dinàmic i en un ambient distès on el protagonisme era dels assistents. Aquesta trobada s'ha centrat en la importància de tenir cura de la marca ( el branding) i de potenciar-la, com a element per generar confiança en el client i augmentar la notorietat de l'empresa, segons va destacar Roger Esteban, planificador estratègic d'Aspid. Aquesta agència està especialitzada en potenciar les marques de les empreses. Esteban va remarcar també que la clau està en dotar d'una «visió més humana i emocional» la marca i en aconseguir que transmeti «l'essència de l'empresa» ja que això l'ajudarà, va afegir a tenir la seva pròpia personalitat. Segons Esteban, la marca ha de ser flexible i ha de fer tangible els elements diferencials de l'empresa.

A aquesta primera trobada han assistit una vintena d'empreses de les comarques gironines i s'ha comptat amb el patrocini de La Brava Beer, Frit Ravich i Oli Clos de la Torre. Les properes trobades es duran a terme els mesos vinents.