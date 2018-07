Un informe conclou que el despoblament del món rural català es redueix quasi a la meitat

El món rural català presenta un atur més baix i una major creació d'empreses que l'urbà. Així mateix, el despoblament rural es redueix actualment quasi a la meitat. Aquests són alguns dels resultats de l'Observatori del Món Rural 2018, que, entre altres coses, realitzen una comparativa entre la demografia, l'economia, els serveis i la qualitat de vida del món rural i els espais urbans. En relació a la qualitat de vida i els serveis, el món rural revalida la notable valoració assolida l'any 2017, destacant en positiu i de forma especial la satisfacció amb els serveis de salut o la reducció del nombre de municipis que no tenen llar d'infants. Com a notes negatives queden pendents de millora el transport públic i la disponibilitat de fibra òptica als domicilis. El preu dels lloguers tampoc són favorables ja que comencen a mostrar una tendència a l'alça.



Presentació a Lleida

El director general de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Oriol Anson, va participar, dimecres passat a Lleida, en la presentació dels resultats de la segona edició de l'Observatori del Món Rural, juntament amb el director de la Fundació del Món Rural, Marc Riera, i del director dels serveis territorials del Departament a Lleida, Ferran de Noguera.

Les dades més rellevants de l'informe constaten que, pel que fa a la demografia, el món rural català segueix perdent població, encara que s'observa una desacceleració d'aquesta minva, així com una reducció del nombre de municipis que pateixen aquesta realitat. A més, hi ha un increment de la població jove (menys de 35 anys) i de la població estrangera en el món rural. Finalment, creixen l'envelliment i el sobre envelliment tant en el món rural com en l'urbà, tot i que en l'àmbit rural aquest fenomen segueix sent més elevat.



Dades positives

Respecte a l'economia, les dades són positives en ambdós casos, tot i que en el món rural resulten més sorprenents pel que tenen de poc conegut o esperat, ja que hi ha menys atur, una major afiliació a la seguretat social, i es crea més empreses que en els entorns urbans (en termes proporcionals). Oriol Anson ha posat en valor la utilitat de l'Observatori com a «eina per a prendre el pols al món rural i veure què cal reforçar o millorar», tot destacant «la necessitat d'abordar les seves problemàtiques des d'una perspectiva transversal que permeti una equiparació d'oportunitats entre les persones que resideixen en zones rurals i els veïns de ciutats i trames urbanes».



Accions per al desenvolupalment

El director general de Desenvolupament Rural també s'ha referit a algunes iniciatives que s'estan duent a terme per a avançar en aquest treball transversal, com ara les accions dels grups Leader i la comissió sobre despoblament rural.