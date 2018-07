Previsió que el cultiu de vinya es dupliqui a la Cerdanya en 3 anys

El cultiu de la vinya en altura té cada cop més interès, tant dins el propi sector com entre els propietaris que disposen de terres a la zona del Pirineu. Concretament, a la comarca de la Cerdanya, que va començar a recuperar-lo ara fa deu anys, es podria registrar un creixement exponencial en superfície en els propers tres anys, passant de les gairebé vuit hectàrees actuals a les més de catorze. El fet que la normativa exigeixi una autorització de plantació, encara que aquesta sigui d'una altra zona, fa plantejar a partir d'ara a alguns productors arrencar una part dels ceps que tenen en diversos punts de Catalunya per poder iniciar o augmentar l'activitat en terrenys d'aquesta vall que, a dia d'avui, no està circumscrita a cap Denominació d'Orígen. De tot plegat se n'ha parlat aquest divendres en un curs de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà, que ha celebrat la vintena edició comptant amb la participació d'unes 2.000 persones en el conjunt d'activitats programades.

Els 25 alumnes del curs de vinya d'altura que s'ha organitzat en el marc de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà, amb la implicació del Departament d'Agricultura, es van desplaçar fa uns dies a dues finques experimentals de Bolvir (Cerdanya) per conèixer de primera mà el comportament que té el cultiu en aquest territori. El seu impulsor, Joaquín Gay de Montellà, està treballant perquè l'hectàrea i mitja que té de les varietats de riesling i pinot noir es pugui explotar ben aviat amb caràcter comercial. En el seu cas, compta amb un total de vint hectàrees de vinya a Catalunya, repartides, a més de la Cerdanya, entre el Garraf i la Conca de Barberà. A més, vol incrementar la seva plantació i arribar en un futur a tenir un mínim de vuit hectàrees. El fet que el marc normatiu actual estableixi que per ampliar la superfície sigui necessari comptar amb una autorització de plantació, encara que aquesta sigui d'una altra zona productora, pot complicar-ne a partir d'ara el seu creixement. Per aquest motiu, una part de l'increment d'aquest cultiu a la Cerdanya anirà vinculat a l'arrencada de ceps en d'altres territoris per fer-ne créixer de nous a la comarca, segons ha explicat la cap d'àrea dels serveis agrícoles de l'Oficina Comarcal de la Cerdanya del Departament d'Agricultura, Núria Fontanet. En aquest sentit, ha dit que, igual que va passar al 2014 i 2015, es podria tornar a experimentar un augment exponencial i arribar, en tres anys, a superar les catorze hectàrees conreades, gairebé el doble de les vuit actuals. Tot i això, Fontanet considera que el cultiu pot tenir molt més recorregut i ha explicat que la comarca compta amb 2.500 hectàrees de conreu a les quals, en aquest cas, s'hi podrien sumar les que SÓN als marges o en zones de vessant. Mentre, en el marc del curs l'alumnat ha posat damunt la taula la possibilitat que aquesta zona pogués acabant conformant una nova DO de vi de muntanya, tenint en compte que ni la Cerdanya ni l'Alt Urgell no formen part de cap DO.