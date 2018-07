Els reptes de la Bioeconomia

Els límits del model actual de producció i la necessitat de l'ús sostenible dels recursos biològics porten a la necessitat practicar una economia circular que quan es basa en fets biològics rep el nom de Bioeconomia

Un cas molt concret, segons els experts, la innovació tecnològica que desenvolupen els parcs científics i tecnològics són clau per abordar els actuals reptes de la Bioeconomia. Una trobada, organitzada per Cajamar i APTE, pretenien promoure un espai de col·laboració interdisciplinar per impulsar el desenvolupament de projectes innovadors que facin més eficients els processos industrials, reduint les minves i el malbaratament d'aliments i afavorint la generació d'un nou model econòmic sense dependència dels combustibles fòssils.

Les estratègies per dissenyar un nou model econòmic més enllà del petroli a través d'un ús eficient del material biològic disponible, de l'aprofitament dels subproductes agraris i industrials i de noves formes d'energia sostenible, és un objectiu cada vegada més present en el teixit productiu del nostre país. Any rere any creix el nombre d'empreses que aposten per l'ús eficient dels recursos naturals, per això i davant la necessitat de crear un espai de col·laboració interdisciplinar per impulsar i donar visibilitat als avenços que es van assolint, des de fa dos anys APTE i Cajamar col·laboren en l'organització de trobades i congressos biennals dedicats la bioeconomia, com el celebrat a Barcelona. En l'acte inaugural del d'aquest any s'ha destacat que en el nostre entorn més immediat, la Unió Europea, la bioeconomia comença a ser una realitat. En conjunt les seves diferents branques generen anualment un volum de negoci que sobrepassa els dos bilions d'euros i dóna feina a més de 22 milions de persones. «A Espanya -indicava Eduardo Baamonde, president de Cajamar-, el pes específic del sector agroalimentari, la diversitat de la nostra oferta, la seva sofisticació, la multiplicitat d'agents implicats en xarxa i els seus condicionants ambientals, fan del nostre país un entorn idoni per al desenvolupament de moltes de les premisses més avançades de la bioeconomia en àmbits molt diferents, especialment en aquells més dinàmics i més proclius a l'emprenedoria i la incorporació de la R + d + i en el seu model de negoci, com el sector de l'agricultura intensiva».

Per la seva banda, el president d'APTE, Felipe Romera, subratllava el paper dels parcs científics i tecnològics com a «motors de les tecnologies del futur i propulsors de sectors emergents, com la Bioeconomia, que ajudin al desenvolupament econòmic i social al nostre país» . En aquest sentit, ha precisat que els 51 parcs operatius van incrementar el seu nombre d'empreses fins arribar a les 8.000.

S'ha ressaltat que en un país com Espanya, en el qual les activitats lligades als recursos biològics representen el 6,5 del PIB i el 9% de la població activa, hem de ser pioners en el seu impuls i desenvolupament. L'activitat de la bioeconomia a casa nostra té un pes específic majoritari en el sector agroalimentari i requereix disposar de nous coneixements que permetin generar tecnologies que garanteixin la sostenibilitat en les cadenes de valor actuals i en les noves que s'han de generar a partir de la utilització de diferents fonts de biomassa.

En la seva exposició ha apuntat que l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), en les diferents projeccions d'evolució de la població mundial, no oblidem que la FAO ha establert que, l'any 2050, el món comptarà amb 9.100 milions de persones. Per alimentar aquesta població serà necessari al voltant d'un 68% més d'aliments.

Durant la jornada esmentada els diferents experts van abordar els avenços que han tingut lloc en els diferents sectors: biomassa i energia, gestió de recursos i residus, biotecnologia i la bioeconomia marina o blau. En les seves intervencions han explicat els reptes que queden per afrontar tant en el futur més immediat, com en el mitjà termini.

En el seu conjunt han coincidit en ressaltar que l'aprofitament del que ara són residus en els sistemes de producció juga un paper rellevant en la bioeconomia. Els avenços científics i desenvolupaments tecnològics seran la base per convertir aquests residus en nova matèria primera que pot, tant reincorporar-se a la cadena de valor de la qual prové, com servir per generar noves cadenes i nous productes que proveiran nous mercats. En la mateixa trobada es va presentar Bioeconomia i desenvolupament sostenible, nou volum de la col·lecció d'estudis Mediterrani Econòmic. És el primer monogràfic de caràcter divulgatiu i dirigit a un públic generalista que es publica a Espanya, pel que està cridat a convertir-se en una obra de referència tant al nostre país com a Amèrica Llatina.

El volum aborda en una mica menys de 400 pàgines una síntesi tant del cos teòric com dels desenvolupaments pràctics més destacats en el context europeu de la bioeconomia, una de les principals respostes de la societat del coneixement als grans reptes demogràfics, alimentaris, energètics i ambientals del segle XXI, en el context de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. Amb aquest escrit pretenem donar una amplitud de mires i que ens vagin sonant els termes economia circular, Bioeconomía, biomassa i energia, recursos biològics, desenvolupament sostenible, biotecnologia, etc., conceptes que es van incorporant a la vida i a l'activitat agroalimentària.