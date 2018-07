El Govern central intentarà evitar «problemes» al Prat

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que les administracions «treballaran al 150 per cent» perquè els passatgers de l'Aeroport de Barcelona-el Prat «no tinguin problemes» per les vagues que han convocat per a la setmana que ve els sindicats d'Iberia i Ryanair.

Cunillera ha explicat que ja s'han adoptat diverses mesures per minimitzar les conseqüències que puguin tenir aquestes aturades, reforçant, per exemple, la contractació del personal d'assistència al viatger, i garanteix que es posaran en marxa noves actuacions si és necessari. «Posarem tots els mitjans perquè els passatgers no tinguin problemes més enllà dels que no podem resoldre», ha explicat la delegada del Govern

En plena temporada d'estiu, l'Aeroport de Barcelona-el Prat s'enfronta la setmana que ve a dues convocatòries de vaga que podrien afectar milers de passatgers, la dels tripulants de cabina de Ryanair i la del personal de terra d'Iberia, que ha convocat quatre jornades d'aturada.