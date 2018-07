L'FMI destaca els progressos de l'Argentina per reduir el seu dèficit fiscal

L'Argentina està fent progressos «inequívocs» en els seus objectius per reduir el seu dèficit fiscal com a part d'un acord per 50.000 milions de dòlars amb el Fons Monetari Internacional, ha assegurat la directora gerent de l'organisme, Christine Lagarde. La directora ha confirmat que els representants de l'FMI han tornat a mantenir consultes amb funcionaris argentins després que el nivell d'inflació del 29,5% a dotze mesos marcat al juny superés els límits previstos, però també ha assenyalat que els objectius d'inflació de l'Argentina són «assolibles». «Respectem i donem suport a les polítiques que està desenvolupant el Govern argentí», assenyala la màxima responsable de l'FMI.

El Govern del president argentí Mauricio Macri va acordar amb l'FMI reduir el seu dèficit fiscal del 3,8% del Producte Interior Brut (PIB) el 2017 a l'1,3% el 2019, un objectiu que implica un esforç important enmig d'una incipient recessió econòmica i un increment de la pobresa. Dijous passat, el govern argentí va comunicar que al juny el seu dèficit primari es va reduir un 0,7 per cent interanual, el que va portar a una caiguda del «vermell» fiscal del 26,7% en el primer semestre en comparació amb el mateix període de l'any anterior.