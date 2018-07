Les vendes de roba van trencar al juny la ratxa de 5 mesos de caigudes

Les vendes de peces de moda van trencar al juny cinc mesos de caigudes després de pujar un 1,5% respecte el mateix mes de l'exercici anterior, impulsades per l'inici de les rebaixes d'estiu, quedant l'acumulat anual en 4,1%. Aquesta «petita pujada» es rep amb «molta cautela» per part del sector tèxtil, que aclareix que no cal entendre-la com un canvi de tendència perquè l'any passat les vendes al juny van caure un 5,1% respecte el 2016, fet pel qual la base comparable de 2017 és baixa.

Acotex, principal patronal del sector del comerç de moda a Espanya, creu que l'inici del període de rebaixes «no ha estat bo», ja que el consumidor està «esperant uns descomptes més agressius» per fer les seves compres.

D'aquesta manera, la patronal torna a destacar el «perill» que viu el sector de la moda si segueix acostumant el consumidor a comprar amb descomptes per sobre del 50%, perquè es redueixen tant els marges que serà una situació insostenible. «Hauríem de posar en valor el nostre sector i anar canviant aquesta política de preus que no ens porta enlloc», assenyala.

El mes de juny va trencar una ratxa negativa després que el sector portés des del gener encadenant cinc mesos de caigudes, amb descensos que van arribar al 13,4% al mes de març. El mal temps i la caiguda de les vendes van provocar que gran part de les firmes de moda a Espanya decidís penjar anticipadament el cartell de rebaixes als seus aparadors per intentar donar sortida a l'estoc de peces de cara a l'estiu aprofitant la millora del temps.