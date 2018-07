CCOO demana a la Generalitat partides addicionals als pressupostos per a pagues extres de funcionaris

El secretari general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, ha demanat al Govern que aprovi partides addicionals dels pressupostos vigents per «fer justícia» amb els treballadors públics i retornar-los les pagues extres del 2013 i 2014, així com aplicar els increments salarials pactats a escala estatal i gestionar la reposició i la millora de les condicions de la plantilla.

Pacheco ha exposat que també s'haurien d'aprovar partides addicionals per fer front al desplegament de la Renda de Garantia de Ciutadania (RGC) i incorporar a més beneficiaris aquest any i per desenvolupar el Pacte Nacional per a la Indústria.

«Si no volem un país de Renda Garantida hem de tenir un país que s'incorpori al canvi del model productiu», raona, i insisteix que no es pot desaprofitar el consens que es va forjar per impulsar aquest pacte.

També ressalta que hi ha marges interns en la gestió pressupostària de la Generalitat, malgrat que els pressupostos del 2018 estiguin prorrogats, per fer efectives aquestes tres línies de treball «de manera immediata».



Sense calendari per les pagues

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, va anunciar divendres després de la mesa general de la Funció Pública que el Govern no retornarà el 10% de la paga extra del 2013 als treballadors públics el 2018, tal com s'havia acordat en l'última mesa celebrada fa un any, i tampoc no va presentar un calendari de recuperació de la totalitat de les pagues extres del 2013 i 2014.

Puigneró va justificar que no ho faran perquè han de complir amb l'actual regla de despesa de l'Estat, que deriva de la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera aprovada el 2012, i va demanar a l'Executiu central «flexibilitzar» les condicions d'aquesta normativa per poder fer efectiu el pagament com més aviat millor, per la qual cosa va indicar que es reunirà a partir de setembre amb la seva homòloga al Govern central, Meritxell Batet, i amb el Ministeri d'Hisenda per negociar-ho.

La mesa va acabar sense acord entre la Generalitat i els sindicats majoritaris de la funció pública CC.OO. i UGT de Catalunya i la IAC sobre l'augment salarial per a les nòmines dels funcionaris per aquest any, que el govern va plantejar que fos de l'1,95%.

El desacord, segons van informar els sindicats, va partir del fet que el conseller no va concretar ni quan s'aplicaria aquest augment salarial ni quan es retornarien les pagues.