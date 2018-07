Més de 90.000 autònoms catalans paguen més de quota que els ingressos que tenen

Mentre el Govern de Pedro Sánchez intenta posar-se al costat del col·lectiu de treballadors per compte propi que hi ha a tot Espanya (2,2 milions de persones, 540.000 en el cas de Catalunya), els comptes de resultats d'alguns autònoms continuen sense quadrar. Segons constaten les últimes xifres de declaracions a l'Agència Tributària d'activitat econòmica, corresponents a l'exercici 2017, Catalunya aglutina més de 90.000 empleats en el règim d'estimació directa (són la gran majoria enfront del sistema de tributació per mòduls) els rendiments del treball que es van situar per sota de la base mínima de cotització a la Seguretat Social: 919,80 euros mensuals; és a dir, uns 11.000 euros anuals.

Aquesta «sobrecotització» registrada a Catalunya també es repeteix en altres autonomies espanyoles, tal com reflecteixen les xifres del Fisc. Entre aquests ocupats al mercat laboral amb ingressos tan baixos -el que repercuteix en les seves pensions futures de jubilació- es troben sobretot professionals de l'àmbit dels serveis, així com treballadors del transport i del sector agrari.

Organitzacions del sector reconeixen que les últimes reformes que han afectat als treballadors autònoms han suposat un avenç en matèria social però no han tocat aspectes fonamentals per al col·lectiu com la fiscalitat, el finançament i la dinamització del consum, per la qual cosa consideren que és hora d´abordar i solucionar qüestions fonamentals per a l'auge i la consolidació del treball autònom.

Per a l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA), les declaracions d'ingressos dels treballadors d'aquesta autonomia constaten que la majoria «no està en situació precària», encara que reconeixen que la conjuntura de quatre de cada deu autònoms «no és bona malgrat la recuperació de l'economia» donats els seus ingressos tan ínfims. En la seva opinió, les propostes anunciades per la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Magdalena Valerio, «beneficiaran als professionals amb ingressos inferiors, però es perjudicarà els que han de cotitzar més, que hauria de tenir un caràcter voluntari».



Una reforma que preocupa

La ministra Valerio aposta per una reforma del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) que afectaria els autònoms que guanyin menys del Salari Mínim Interprofessional (735,9 euros al mes) i a aquells que guanyin més de 40.000 euros nets anuals, que són al voltant d'un terç els treballadors per compte propi. Al seu judici, no és raonable que un autònom que un mes té uns ingressos de 150 euros hagi de pagar aquesta quota de 300. Aquesta reforma pretén canviar les bases de cotització actuals que solament contemplen dues franges i que augmenta les aportacions dels quals ingressen quantitats superiors als citats 40.000 euros.