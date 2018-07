Prostitutes s'uneixen a un sindicat per reclamar els seus drets laborals

La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) ha creat la primera secció sindical de l'Estat que representa al col·lectiu de treballadores sexuals. Una desena de treballadores sexuals s'han afiliat a la IAC per exigir que la prostitució es reconegui com a àmbit laboral i per reclamar el reconeixement dels seus drets com a treballadores.



"Una puta sindicada és una puta empoderada"

"Que un sindicat, una estructura reconeguda per l'estat, ens digui que som companyes, que som treballadores és un pas endavant i un triomf enorme", ha dit la membre de la recentment creada secció sindical Paula Ezkerra. Segons Ezkerra, tenen "un projecte enorme que no s'aturarà" fins que "totes les treballadores sexuals de l'estat espanyol estiguin sindicades". "Una puta sindicada és una puta empoderada", ha afirmat Ezkerra.

Des de la IAC, la coordinadora de la Federació d'Altres Activitats del sindicat, Mireia Herrero, ha explicat que el seu primer objectiu és expandir la iniciativa a altres sindicats de l'Estat perquè treballadores de tot Espanya es puguin sindicar. En una segona fase, volen crear una unió sindical de treball sexual per actuar conjuntament. A partir d'aquí, el sindicat es proposa crear una campanya per "preguntar a la societat què opina sobre el treball sexual" i si opinen que és treball.

"Tenim clar que diran que el treball sexual és treball i que el fet que ho reconeguin possibilitarà el compliment de drets fonamentals i lluitar contra la tracta i l'explotació sexual", ha afirmat Herrero.