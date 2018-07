Ryanair amenaça de retallar vols i llocs de treball on es facin "vagues innecessàries"

El conseller delegat de Ryanair, Michael O'Leary, ha assegurat que l'aerolínia irlandesa podria reprogramar els vols que tenia previstos per a l'hivern, reduir flotes i prendre decisions que impliquessin "pèrdues de llocs de treball" en aquells països on les "vagues innecessàries" estan "danyant la confiança dels clients".

"No podem permetre que els nostres clients es vegin pertorbats per una minsa minoria de pilots", ha assegurat en roda de premsa en relació a les vagues de pilots i tripulants que hi ha previstes a Espanya, Portugal, Bèlgica i Itàlia per al dimecres i dijous d'aquesta setmana.

Per la seva part, el sindicat USO ha lamentat en un comunicat que Ryanair "torni a fer servir el xantatge en lloc de la negociació" i han lamentat que O'Leary "enviï missatges amenaçadors enlloc de seure a negociar amb els representants dels treballadors per arribar a un acord que desconvoqui la vaga".