El consum de ciment a Catalunya va créixer un 12% al maig, però es desaccelera

Les dades del Baròmetre del Ciment que gestiona Oficemen corresponents a maig de 2018 han registrat un creixement interanual del consum de ciment a Catalunya del 12%, la qual cosa representa una caiguda del 2% respecte al mes anterior.

En termes absoluts, el consum estimat de ciment en el període comprès entre juny de 2017 i maig de 2018 ha estat d'1,95 milions de tones, segons ha informat l'associació empresarial catalana Ciment Català aquest dilluns en un comunicat.

Les exportacions van caure un 8% en l'últim any, en comparació de l'anterior, i en els últims dotze mesos les exportacions de ciment i clínquer han sumat 2,3 milions de tones.

Quant a la producció de ciment a Catalunya, ha disminuït un 12% durant els últims 12 mesos, i s'ha situat en 3,14 milions de tones.

Els costos de l'energia elèctrica i l'alt preu dels drets d'emissions de CO2 penalitzen la indústria de ciment catalana, que ha d'assumir costos de producció més elevats que a altres països de l'entorn socioeconòmic.

El consum de ciment a Catalunya es va recuperar el mes d'abril, amb un increment del 20% respecte al mateix mes de l'any anterior, que equivalia a un augment del 2,4% de l'increment interanual acumulat, segons dades del Baròmetre del Ciment que gestiona Oficemen.

El ciment es va recuperar a l'abril després del seu descens el març com a conseqüència de l'impacte de la Setmana Santa i de les condicions meteorològiques.

Fins a l'abril, la producció s'ha vist reduïda un 4,7% durant els quatre primers mesos de 2018 en comparació amb el mateix període de l'any anterior, a conseqüència de la caiguda de les exportacions, que va suposar un descens del 7% de l'índex interanual fins als 2,33 milions de tones.

Abans de la crisi econòmica, es va arribar a un nivell de 1.200 quilos de ciment per habitant del 2007. En el període més dur de la crisi es va registrar un ritme d'uns 250 quilos per habitant. Les cimenteres esperen que s'estabilitzi en uns 400 quilos per habitant.