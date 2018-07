Els contractes temporals convertits en indefinits a Girona augmenten un 15,1%

Els contractes temporals que es van convertir en indefinits a Girona durant el primer semestre de 2018 han augmentat un 15,1%. A Catalunya, un total de 73.963 contractes temporals s'han convertit en contractes indefinits durant el primer semestre de l'any, un 9,5% més que en el mateix període de l'any anterior. Es tracta del període amb més traspassos de contracte temporal a indefinit des de 2008, quan es van registrar 88.695 conversions, segons una anàlisi de l'empresa de recursos humans Randstad. El percentatge de contractes convertits a indefinits entre gener i juny representa el 31,7% sobre el total de contractes indefinits a Catalunya.

Respecte a la resta del país, Catalunya se situa com la comunitat autònoma que més conversions de contractacions temporals a indefinides ha experimentat, seguida de Madrid (62.876) i Andalusia (58.470). No obstant això, Catalunya és també la comunitat en la qual les conversions han crescut menys durant el primer semestre de l'any respecte al mateix període de l'any anterior. Lleida i Tarragona són les províncies catalanes en les quals aquests contractes tenen més pes, ja que el 47,9% i el 39,8% dels contractes indefinits provenen d'una conversió, respectivament, seguides de Barcelona (30,2%) i Girona (31,3%). A nivell de l'estat, un total de 432.772 contractes temporals han passat a indefinits, la qual cosa suposa la xifra més alta dels últims 10 anys, només superada per l'aconseguida el 2008. La conversió de contractes temporals en indefinits va créixer un 17,7% en el primer semestre de l'any, fins a assolir un total de 407.900 conversions, la xifra més alta des de l'any 2008.

L'informe assenyala que els contractes temporals convertits en indefinits han registrat la segona xifra més elevada dels últims deu anys, només superada per l'aconseguida el 2008 (432.772). En concret, 407.986 contractes de durada determinada s'han convertit en indefinits en els sis primers mesos de l'any, la qual cosa suposa un augment del 17,7% respecte al mateix període any anterior, quan se'n van convertir 346.655.



Cinc anys de creixement

Analitzant la sèrie històrica s'observa que, després de registrar la xifra més elevada el 2008 (432.772), aquest tipus de contractes va descendir durant cinc exercicis consecutius, a excepció d'un repunt el 2010 (+8,2%), fins a registrar la xifra més baixa el 2013 (197.769). Des d'aquest any, els contractes de durada determinada convertits en indefinits van augmentar durant els següents cinc anys fins a superar de nou les 400.000 conversions el 2017.

Durant els sis primers mesos de 2017, el 35,9% de contractes indefinits provenien d'un de durada determinada, per la qual cosa la xifra mostrada durant la primera meitat d'aquest any (36,3%) és la més elevada dels últims sis exercicis. El 2011 es va assolir la xifra més elevada, quan el 42,2% dels contractes indefinits provenien d'una conversió. En termes absoluts, el sector serveis és en el que més conversions es realitzen, amb 303.172 contractes temporals convertits en indefinits. A continuació se situen construcció (61.530), indústria (31.579) i, finalment, agricultura (11.705). Respecte a l'any anterior, agricultura és el sector que més ha augmentat el nombre de contractacions (+39%). En concret, el nombre de contractes temporals convertits en indefinits ha augmentat de 8.419 a 11.705. La segueixen indústria (+23,5%), construcció (+22,6%) i serveis, que és el sector que mostra menor creixement (+15,4%). El pes d'aquesta tipologia de contractes respecte del total de contractes indefinits també varia depenent del sector on treballi el professional. Així, el sector de la indústria és el que mostra una major ràtio, ja que un de cada dos (50,9%) contractes indefinits prové d'un de durada determinada. Construcció és el sector que es troba a continuació, amb un 43,7%, seguit per serveis (34,5%) i agricultura (22,4%).



Euskadi i Astúries creixen més

Per comunitats autònomes, Extremadura i Andalusia són les regions en les quals aquests contractes tenen més pes, ja que el 48,8% i el 48,3% de contractes indefinits provenen d'una conversió. A continuació, es troben Navarra (44,4%), Castella-la Manxa (43,8%), Galícia (43,3%), Comunitat Valenciana (43%), Castella i Lleó (42,9%) i Canàries (42,8%), totes elles per sobre del 42%.

Per sobre del 36,3% de la mitjana de l'estat, se situen també Astúries (41,1%), La Rioja (41,1%), Aragó (40,6%), Cantàbria (40,2%) i Euskadi (37,9%). En el costat contrari, amb els menors ràtios, estan Múrcia (34,9%), Catalunya (31,7%), Madrid (26,2%) i Balears (25,9%). En el cas de les províncies, Còrdova (56,2%), Huelva (54,6%) i Conca (54,1%) són les províncies amb major pes d'aquests contractes. Els segueixen Cadis (53,1%), Jaén (50,5%) i Ciudad Real (50,2%). En termes absoluts, Catalunya (73.963), Madrid (62.876) i Andalusia (58.470) són les comunitats que han convertit més contractes en indefinits en la primera meitat de l'any. Les contractacions d'aquestes tres regions representen el 47,9% del total. D'altra banda, Navarra (5.759), Cantàbria (3.863) i La Rioja (2.672) són les que menys contractes d'aquesta tipologia han registrat.

Respecte al creixement o descens del nombre de conversions respecte a l'any anterior, Randstad afirma que totes les regions augmenten el nombre de contractes temporals convertits en indefinits, sent Euskadi i Astúries les CCAA que més han augmentat, ambdues per sobre del 30%. A continuació, se situen Navarra, Múrcia i Andalusia, amb ràtios superiors al 25%.