La Cambra augura que Catalunya creixerà un 3,1%

La Cambra de Comerç de Barcelona manté estables les seves previsions per a l'economia catalana i augura que el PIB català augmentarà un 3,1% aquest any, tres o quatre dècimes per damunt de la mitja espanyola, malgrat apreciar certa «desacceleració» de l'activitat turística. L'entitat va ratificar la seva estimació que el PIB català creixerà un 2,7% el 2019.

La Cambra de Comerç ja va revisar a l'alça les seves previsions per a l'economia catalana fa tres mesos, i l'informe presentat avui confirma que l'escenari més pessimista pronosticat a final del 2017 no s'està complint, sinó una perspectiva «més optimista».

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, va assegurar que en tot el 2018 l'economia catalana està creixent «a un ritme lleugerament superior» al de conjunt espanyol gràcies a la «bona marxa de la indústria i de les exportacions catalanes». Pel que fa al turisme, l'informe recorda que el nombre de turistes estrangers que van arribar a Catalunya i que es van allotjar en qualsevol mena d'allotjament va caure un 2,1% fins al maig, davant de l'increment de l'11% en el mateix període de l'any anterior. També el moviment de passatgers als aeroports catalans ha repuntat un 6,4% interanual acumulat en el primer semestre, enfront dels creixements del 9% del 2017 i del 12% del 2016. Valls va assegurar que, malgrat el bon moment de l'activitat turística, s'aprecia una «moderació» del seu creixement, i va reclamar una anàlisi «a fons» tant al sector privat com el públic sobre el model turístic que vol Barcelona i Catalunya per al futur. Va assegurar que «Barcelona no pot tenir una problemàtica amb els manters i amb els narcotraficants». «No podrem atreure turisme de primer nivell si no cuidem aquests detalls ni resolem aquests problemes», va advertir Valls. Amb tot, el responsable del servei d'estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Ramon Rovira, va assegurar que malgrat l'alentiment en el creixement de l'activitat turística, s'està produint un increment de la despesa per turista, per això «anem en la bona direcció», va apuntar.