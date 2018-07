El Grup El Corte Inglés incrementa la seva xifra de negoci un 2,8% i millora el seu benefici un 25%

El Grup El Corte Inglés va incrementar el 2017 la seva xifra de negoci fins als 15.935 milions d'euros, un 2,8% més que l'any anterior, segons les dades de la companyia, que ha avançat també un benefici de 202 milions. Un volum que suposa un 25% més que en l'exercici anterior per al grup, que ha ressaltat també l'important creixement registrat en la facturació 'online' i el negoci digital.

L'informe de gestió del passat any, el primer exercici amb Jesús Nuño de la Rosa i Víctor del Pozo com a màxims responsables executius, remarca també com a esdeveniments destacats la fusió societària entre El Corte Inglés i Hipercor, un nou acord de finançament amb entitats financeres i l'inici de nous mecanismes de millora de les pràctiques de bon govern corporatiu.

El grup, que encadena quatre exercicis a l'alça, va millorar el seu resultat brut d'explotació (ebitda), el 7,4 %, fins als 412 milions. El volum d'inversió ha aconseguit els 425 milions d'euros, amb gran part d'aquestes inversions destinades a projectes, reformes i condicionaments de centres comercials, així com a millores tecnològiques i d'instal·lacions amb l'objectiu de reforçar el negoci digital.