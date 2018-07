Juncker i Trump donen treva a la guerra comercial i acorden «frenar» nous aranzels als cotxes europeus

Treva en la guerra comercial entre Washington i Brussel·les. El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, i el president dels EUA, Donald Trump, han acordat treballar "junts" cap a un comerç sense aranzels ni barreres en alguns productes industrials i frenar, per ara, els gravàmens als cotxes europeus. Així ho han anunciat Trump i Juncker en un comunicat conjunt després de reunir-se a Washington dimecres. "El pacte es basa en entendre que mentre negociem, si cap de les dues parts decideix aturar les negociaciones, frenem la imposició de noves tarifes i avaluem les que s´apliquen a l´acer i l´alumini", ha explicat Juncker. Segons el comunicat, els EUA i la UE han entrat en una "nova fase" en la seva relació, una fase "d'amistat propera" i relacions comercials "fortes" en les quals els dos actors "guanyen". Tot i que no especifiquen dates ni concreten mesures immediates, els dos polítics finalitzen el text expressant la voluntat de "resoldre els afers sobre les tarifes a l'acer i l'alumini i els aranzels de represàlia".

Els dos líders han dit també que treballaran per reduir les barreres i incrementar el comerç en serveis, substàncies químiques, productes farmacèutics i mèdics i soja. Una altra mesura acordada després de la trobada és la d'"enfortir" la cooperació estratègica en relació amb l'energia i que la UE importi més gas natural liquat nord-americà per diversificar el seu subministrament. A banda, l'acord diu també que els dos actors comercials treballaran "de forma estreta" amb els seus socis per reformar l'Organització Mundial del Comerç i abordar pràctiques comercials deslleials, com ara el robatori de propietat intel·lectual o els subsidis industrials.

Segons les dades recopilades en el comunicat conjunt, els EUA i la UE sumen junts més de 830 milions de ciutadans, més del 50% del PIB global i mantenen una relació comercial bilateral de més de 800.000 milions d'euros.



La guerra comercial: de l'acer i l'alumini als cotxes



Des de principis de juny els EUA han imposat aranzels del 25% i el 10% a les importacions d'acer i d'alumini de la UE. Com a mesura de "reequilibri", a finals de juny la Comissió Europea va aplicar noves tarifes del 25% a una llarga llista de productes americans com ara texans, objectes d'acer, el whisky, el tabac, les motocicletes, els vaixells de vela o a motor per oci i esport, el blat de moro, el suc de taronja o els nabius i preparacions de productes de maquillatge, entre altres.

El mateix dia en què van entrar en vigor els nous aranzels, Trump va amenaçar amb tarifes d'un 20% en "tots els cotxes" europeus. Davant l'anunci, Brussel·les va advertir els EUA de l'impacte i va respondre també amenaçant amb noves represàlies.