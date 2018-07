Renfe cancel·la la circulació de 161 trens aquest divendres: Consulta els serveis mínims

Renfe ha cancel·lat 161 trens amb motiu de la vaga convocada pel sindicat SFF-CGT per aquest divendres, dels quals 115 pertanyen al servei de mitja distància i els 46 restants al d'alta velocitat i llarga distància, segons ha informat l'operador ferroviari.



Serveis mínims

El Ministeri de Foment va decretar aquest dimecres els serveis mínims per a la vaga. En concret, per als diversos nuclis de Rodalies, els serveis essencials s'han xifrat en un percentatge màxim del 75% de les circulacions en hora punta i un 50% del servei habitual la resta del dia, segons ha subratllat Renfe en un comunicat.

En mitja distància circularà el 64% dels trens i en alta velocitat/llarga distància, el 78%. La convocatòria afecta dues hores per torn, en períodes horaris de 00:00h a 2:00h, de 7:00h a 9:00h i de 16:00h a 18:00h.

El decret de serveis mínims inclou tots els trens de mitja distància i au/llarga distància que sí circularan amb normalitat aquest dia en el seu horari habitual. També els mínims estipulats per als diversos departaments de l'empresa que tenen relació amb el servei, com a comercial, taquilles o informació, en els quals es determinarà el personal mínim necessari per assegurar el servei essencial.

Encara que les aturades d'aquest divendres no s'estendran a l'agost, el sindicat no descarta reprendre-les a partir de setembre si no arriba a un acord amb les companyies depenents del Ministeri de Foment. CGT demanda solucions a la pèrdua de poder adquisitiu; l'externalizació de serveis; l'absència d'un pla de recursos humans que comporta la falta de personal; la falta de concreció de les OSP; la inexistència d'un contracte programa entre Ministeri i Renfe i advoca per un holding entre Adif i Renfe.

El sindicat denuncia la situació "caòtica" de Renfe Mercaderies, l'incompliment dels acords de desconvocatoria de vaga del passat 6 d'octubre de 2017, la falta d'impuls en el procés de Jubilació Parcial dins del Grup Renfe, o l'absència d'un Pla de Viabilitat de Renfe Manteniment i Fabricació.