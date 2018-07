Què cal saber abans de demanar un crèdit per a les vacances?

Quan es tracta de finançar les vacances el més habitual és pagar en efectiu per evitar deutes i tràmits (el 60,7% dels espanyols paguen les vacances amb els seus estalvis), però cada vegada són més els que busquen finançament a través de crèdits, targetes o pagaments a terminis. Segons la companyia de cobraments de deute, Kruk, el 40,7% estarien disposats a demanar un crèdit per finançar les seves vacances d'estiu, i el 15% dels que ho han fet reconeix haver tingut problemes per afrontar els deutes contrets en aquests crèdits.

Per això s'han de tenir en compte no només els interessos, sinó també les comissions i altres despeses determinades per la Taxa Anual Equivalent (TAE) que servirà com a element comparatiu a l'hora de demanar un crèdit o altres alternatives, ja que pot resultar més car del que esperem.

Agència de Viatges

El prestador del servei també pot fer-se càrrec de finançar el viatge encara que no sigui el més habitual. En no participar més agents en l'operació, resulta avantatjós per al client ja que serà més fàcil enfrontar-se a una negligència davant l'empresa. A més de ser un mètode còmode i econòmic, ja que solen oferir finançament sense interessos, encara que sí cobrin comissió o despeses d'obertura.

D'altra banda, moltes vegades el client ja ha tornat el préstec abans de les vacances de manera que si es produeixen problemes només queda demanar el reemborsament com a solució. A més, els plans de vacances estaran subjectes a l'acord amb l'agència descartant canvis d'última hora.

Crèdit a terminis

Una opció segura si parlem de demanar un crèdit per un proveïdor de finançament, i millor que un préstec personal, és demanar un crèdit a terminis, ja que hi ha la possibilitat d'interrompre el pagament en qualsevol moment i fins i tot demanar la devolució del lliurat fins al moment.

En adquirir aquest tipus de préstec, ens dóna suport a la 'Llei de contractes de crèdit al consum', amb la qual tenim la garantia d'oposar-nos tant al prestador del servei com el de finançament si aquest no compleix el contracte. Segons la normativa, hi ha la possibilitat de cancel·lar el viatge per causa de força major i sol·licitar que et tornin els diners o rescindir el contracte pagant una quota de despeses que depèn de la proximitat al dia de viatge.

Targeta de crèdit

La targeta de crèdit juntament amb els propis estalvis és el mètode més utilitzat per pagar les vacances, un 33% de la població utilitza aquesta forma de finançament.

En aquest cas el pagament serà ajornat i fraccionat en diverses mensualitats però compta amb menys garanties. En el cas de sorgir algun problema el pagament s'ha d'efectuar de tota manera, a més d'existir límits de préstec i terminis estrictes de devolució que de vegades no arriben als trenta dies, de manera que no és el més recomanable.

Crèdit ràpid

Aquest tipus de crèdit és conegut per la seva rapidesa i absència de tràmits, la millor opció quan necessitem liquiditat immediata en petites quantitats. Però tampoc cal deixar-se enganyar. El tipus d'interès en aquests préstecs és alt, al voltant d'un 20% TAE, i les comissions també solen ser més elevades, la qual cosa suposa deutes grans. Sempre s'ha de tenir en compte la rendibilitat del préstec i si compensa el cost al que haurem de fer front.