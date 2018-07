El Govern central llança la major oferta d'ocupació pública en deu anys: més de 30.800 places per al 2018

El Consell de Ministres ha donat aquest divendres llum verda a tres Reials decrets sobre ocupació pública que contemplen conjuntament la convocatòria de 23.156 places, que sumades a les 7.688 convocades el passat mes d'abril per a docents i Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat llancen una oferta d'ocupació pública total per a 2018 de 30.844 places, "la major oferta dels últims deu anys", segons ha destacat la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

De les 23.156 places aprovades aquest divendres, 17.299 són de nou ingrés i promoció interna (11.095 de nou ingrés i 6.024 de promoció interna); 323 pertanyen a una oferta extraordinària per a atenció a asilats i refugiats, i 5.534 places corresponen a processos d'estabilització a l'Administració General de l'Estat i a Justícia.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Batet ha destacat que la creació d'ocupació neta amb aquesta oferta serà de 1.909 noves places, un 58% més que l'oferta de l'any passat. "És la major creació d'ocupació des de 2008", ha destacat.

L'oferta aprovada aquest divendres s'estructura a través de tres normes: el Reial decret Llei d'oferta extraordinària d'ocupació en l'àmbit d'asil i refugi; el Reial decret d'oferta d'ocupació pública pròpiament dit i el Reial decret d'estabilització en l'ocupació temporal.

Batet ha explicat que l'oferta d'aquest any, a més d'atenció a asilats i refugiats, es destinarà a sectors priotaris, com a Seguretat Social i lluita contra el frau, el reforç de l'atenció al ciutadà en serveis públics, la gestió de prestacions per atur, seguretat i emergències i Institucions Penitenciàries, entre d'altres àrees.

"Iniciem una via de recuperació i de posar en valor allò públic. Necessitem recuperar l'Administració i els empleats públics com a garants de les persones més necessitades i necessitem empleats públics il·lusionats i motivats", ha subratllat la ministra Batet, que ha ressaltat que "per primera vegada" l'oferta d'ocupació té el suport de quatre dels cinc sindicats presents en la Taula General de l'Administració General de l'Estat.



DESGLOSSAMENT DE PLACES

Dins de les 11.095 places de nou ingrés en torn lliure aprovades avui, 8.289 s'assignen a personal funcionari, 1.892 a personal laboral i 914 a l'Administració de Justícia.

En el cas de les 6.024 places de promoció interna que formen part de l'oferta, 5.277 seran per a personal funcionari, 700 per a personal laboral i 227 per a l'Administració de Justícia.

Per la seva banda, de les 5.534 places d'estabilització de personal temporal, 2.862 places corresponen a l'Administració General de l'Estat (encara no executades) i 2.672 a l'Administració de Justícia. En els propers sis mesos, el Govern aprovarà un altre Reial decret per a l'estabilització d'ocupació temporal de l'AGE derivada dels Pressupostos Generals de l'Estat per 2018.



RECUPERACIÓ DEL 100% DEL SALARI PER INCAPACITAT TEMPORAL

A més de l'oferta d'ocupació pública, el Govern ha aprovat la normativa per suprimir a l'Administració de l'Estat la reducció retributiva que es venia aplicant des de l'any 2012 als empleats públics que es trobaven en situació d'incapacitat temporal.

Aquesta reducció suposava un descompte del 50% de les retribucions del primer al tercer dia d'incapacitat temporal i d'un 25% entre el quart i el vintè dia, tots dos inclusivament. Amb els canvis aprovats avui, es recupera el 100% des del primer dia. "És un dret que mai es va haver de perdre", ha subratllat Batet.

En un comunicat, CSIF ha valorat l'oferta aprovada aquest divendres, però ha demanat al Govern un esforç addicional per recuperar les 38.800 places perdudes en l'Administració General de l'Estat des de 2010, així com l'agilització dels processos selectius.

El sindicat ha celebrat que s'eliminin els descomptes en la nòmina per Incapacitat Temporal en l'Administració General de l'Estat i treballarà perquè aquesta millora s'estengui a la resta d'administracions.