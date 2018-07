Ryanair: "Un tripulant de cabina guanya 40.000 euros anuals"

Després que Diari de Girona publiqués el testimoni d'un tripulant de cabina que treballa per una subcontractada de Ryanair, la companyia ha sortit al pas de les acusacions del treballador. Segons Ryanair, "els tripulants de cabina no són obligats a comprar aigua" i "no treballen en condicions de deshidratació". El treballador explicava les condicions amb les quals s'ha trobat: "cobro sis euros per vol, en pago tres per una ampolla d'aigua i m'obliguen a atabalar als passatgers", arriba a relatar el jove.

La companyia diu a més que "a les sales per a tripulants dels aeroports s'ofereix aigua gratuïta, i poden portar tot l'aigua que vulguin a bord", en referència a una de les queixes del treballador. A més, Ryanair, diu que aquestes demandes són falses, "ja que la tripulació de cabina de Ryanair ja guanya fins a 40.000 euros anuals, més del doble del salari mínim". La xifra ha estat matisada pels sindicats, que asseguren que el salari mitjà se situa a l'entorn dels 20.000 euros anuals.

Des de Ryanair s'explica que els treballadors "tenen un 'roster' fix de 5 dies treballats i 3 seguits de vacances" o el que és el mateix, un cap de setmana llarg de tres dies cada setmana. Segons aclareix la pròpia Ryanair "per llei, no poden volar més de 900 hores anuals, una mitjana de 18 hores setmanals, gaudeixen de rosters que excedeixen tots els requeriments mínims de descans de l'EASA, reben formació gratuïta, prestació per malaltia i una bonificació per uniformes anual de 400€". A més segons aclareix la companyia, "reben incentius per vendre productes a bord amb un bonus de vendes capdavantera en la indústria, un 10%" i a més de les vacances pagades "poden agafar permisos no retribuïts quan ho desitgin"