El Santander tanca l'oficina del Banc Popular a la Salle

El Santander ha tancat l'oficina del Banc Popular del carrer Joan Baptista la Salle de la ciutat de Girona. La sucursal estava especialitzada en el sector immobiliari, com es podia veure fins fa pocs dies als aparadors de l'entitat. Des de fa uns dies un petit anunci detallava que el tancament de l'oficina es produïa el 23 de juliol. En només tres dies s'ha desmuntat tota l'oficina i la cartelleria externa. Manté encara el caixer automàtic exterior que encara era usat pels clients.

Ara mateix, els clients del Popular s'han d'adreçar a les dues sucursals que queden a Girona: al carrer Emili Grahit, a la cantonada amb la Rutlla; i a la Gran Via Jaume I, a pocs metres del banc Santander, ara propietari de l'entitat.

L'entitat presidida per Ana Patrícia Botín ha anunciat que en els pròxims mesos es produiran més tancaments i que es podria acomiadar fins a 2.000 treballadors. Banc Santander obtindrà les autoritzacions per procedir a la integració legal de Popular, previsiblement, després de l'estiu, i iniciarà la integració operativa del banc a partir del mes de novembre per completar-la al juny de 2019, segons el conseller delegat de l'entitat, José Antonio Álvarez, durant la presentació de resultats del primer semestre de l'any abans-d'ahir. El calendari previst per Santander per a la integració de Popular estableix una primera etapa per incorporar els serveis, que ja està completada; una segona etapa menys visible relativa a la tecnologia i operacions, que ja s'està produint i seguirà al llarg del temps amb un grau d'intensitat «més baix», i una tercera etapa de cara al client, relativa a la integració d'oficines i l'adaptació de la plantilla, que acabarà al juny de l'any vinent.