«Coca-Cola busca que almenys un 40% dels directius siguin dones»

Vostè és la responsable de la imatge corporativa i social de Coca-Cola Iberia. Quina és la política en recursos humans de la companyia?

Nosaltres volem que els nostres treballadors aconsegueixin el millor desenvolupament possible. Tenim un focus molt particular sobre les dones. El nostre objectiu és que de tot el volum dels directius almenys un 40% dels llocs estigui cobert per dones. Donem suport al talent de les dones.

Ara mateix com està la proporció de directives?

Ara mateix a Coca-Cola Company estem en un 38% i a Coca-Cola European Partners en un 32%.

Quina proporció tenen entre homes i dones a les plantilles?

A Coca-Cola Company som més una oficina normal i Coca-Cola European Partners està formada per una plantilla molt més industrial. A Coca-Cola Company tenim un percentatge més gran de dones, estem en un 56%. No obstant això, a la plantilla d'European Partners n'hi ha menys.

Vostès han tingut un procés de concentració de plantes per la integració d'embotelladores europees. S'ha consolidat la producció a Espanya?

Sí. S'han optimitzat molts dels processos a les plantes on mantenim la producció.

Treballen amb proveïdors locals?

Sí. Per a nosaltres és molt important que la cadena d'aprovisionament compti amb proveïdors locals. El 100% dels nostres proveïdors d'Espanya té la seva seu social al país. L'any passat vam fer un estudi d'impacte socioeconòmic i vam comprovar que per la nostra penetració a l'hostaleria i per la nostra relació amb els proveïdors locals el 0,6% del PIB d'Espanya pot ser degut a la petjada directa o indirecta de Coca-Cola.

Promocionaran l'estèvia com a substituta del sucre com han fet a altres països amb Coca-Cola Life?

No. El nostre consumidor ens demana centrar-nos sobretot en la Coca-Cola Zero. La Coca Cola-Light i la Zero es fan amb edulcorants i tenim un consumidor al que li agrada més aquest tipus de sabor.

Quin percentatge de vendes tenen la Zero i la Light respecte a la Coca-Cola tradicional?

Ja suposen un 40%.

Tenen algun programa per combatre l'obesitat?

Nosaltres el que creiem és que hem de donar opcions al consumidor perquè triï el que més li agradi. La nostra proposta contra aquest problema és oferir begudes sense sucre o baixes en sucre. A dia d'avui, oferim una d'aquestes opcions perquè el consumidor pugui triar. El nostre compromís és donar la informació el més clara possible a l'etiquetatge, però creiem en la llibertat del consumidor. Potser ets consumidor de Zero, però després de fer un esforç físic extra t'interessa aquell dia tenir una aportació de sucre més gran.

Consideren discriminatori l'impost del sucre de Catalunya?

Nosaltres creiem, igual que la resta de la indústria, que aquesta no és la manera de solucionar-ho. Pensem que és una iniciativa que no resol el problema en el seu conjunt. A més, és discriminatori respecte un tipus de begudes en concret sobre altres aliments. Ens sembla que no té sentit. El problema de l'obesitat cal afrontar-lo amb un enfocament molt més global.

Com són els seus envasos?

Nosaltres treballem amb la visió de l'«ecoinnovació». Tenim projectes per alleugerir els envasos. Utilitzem materials reciclats. El nostre objectiu és que el 2025 el 50% de les ampolles de plàstic siguin de material reciclat. A dia d'avui, les llaunes d'alumini tenen un 50% d'alumini reciclat, les d'acer un 25% d'acer reciclat i les ampolles de vidre un 17% de vidre reciclat. Anem per bon camí. Busquem materials més ecològics. Hem llançat les begudes Ades i Honest, les ampolles de les quals tenen un 30% de plàstic que procedeix de residus de la canya de sucre.

Quins projectes tenen en matèria de medi ambient?

Dins de l'estratègia de responsabilitat corporativa tenim quatre grans pilars molt relacionats amb el medi ambient. Sobretot, la nostra política d'envasos. Tenim el compromís de recollir l'equivalent a tots els envasos que posem al mercat. Hem dissenyat un objectiu per reduir el nostre consum d'aigua entre 2010 i 2025 en un 25%. En matèria de clima, un 100% de l'energia que utilitzem és renovable i volem rebaixar les nostres emissions directes en un 50%. A més, ens hem compromès que el 2025 el 100% dels nostres ingredients procedeixin d'agricultura sostenible.