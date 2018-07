Avui aclarim l'article que vàrem publicar el dia 14 de juliol, és que ja no es pot plantejar una innovació o un nou projecte ramader sense tenir molt en compte el benestar animal, per això m'ha semblat de gran interès comentar, almenys les bases d'aquest nou terme. El concepte de «benestar animal» inclou aspectes relacionats amb la salut física, l'estat emocional i el comportament dels animals. El benestar dels animals que es mantenen en zoològics, aquaris o granges és important sobretot per raons físiques i ètiques. A més, garantir els millors estàndards possibles de benestar animal és un requisit imprescindible perquè els zoològics moderns puguin complir la seva funció educativa i de conservació.

El benestar dels animals que es mantenen en zoològics i aquaris és important sobretot per raons ètiques. La importància del benestar animal segons un Codi d'Ètica i Benestar Animal, entre altres coses, aquest codi afirma que totes les accions que es duguin a terme en un animal han de tenir com a objectiu final la conservació de l'espècie, però al mateix temps no han comprometre el seu benestar. El benestar dels animals inclou la seva salut i el seu estat emocional. Encara que hi ha moltes definicions de benestar animal, la majoria d'autors estan d'acord que el terme «benestar animal» inclou dos elements: d'una banda, la salut física dels animals i, d'altra banda, el seu estat emocional. El primer element, la salut física, comprèn aspectes com ara l'absència de malalties i lesions, una alimentació adequada i el confort físic i tèrmic. El segon element del benestar, l'estat emocional, suposa tant l'absència d'emocions negatives com la presència d'emocions positives. No obstant això, l'estudi de les emocions positives en els animals tot just comença i per això es fa sovint menys èmfasi en les emocions positives que en les negatives. Entre aquestes últimes resulten especialment rellevants el dolor, la por, l'estrès (en aquells casos en què la situació estressant sobrepassa la capacitat d'adaptació dels animals) i, almenys en algunes espècies, l'avorriment.

La preocupació pel benestar dels animals és conseqüència, en bona mesura, que els animals poden experimentar emocions i, per tant, patir. Aquesta capacitat requereix un cert desenvolupament del sistema nerviós, de manera que no està necessàriament present en tots els animals. Encara que segueix existint una certa controvèrsia sobre aquest punt, la majoria d'autors consideren que tots els vertebrats tenen un sistema nerviós central prou desenvolupat com per experimentar dolor i altres formes de patiment. Això vol dir que, a més dels mamífers i les aus, també els peixos, els rèptils i els amfibis poden patir. A més dels dos elements discutits fins ara (la salut física i l'estat emocional), el comportament dels animals està també directament relacionat amb el seu benestar. En efecte, hi ha algunes conductes que semblen ser importants en si mateixes, al marge de les seves conseqüències. Aquestes conductes es denominen en ocasions «necessitats de comportament». Les necessitats de comportament serien conductes la motivació depèn sobretot de factors interns i és independent de les seves conseqüències funcionals, fent que l'animal tingui la necessitat de realitzar aquestes conductes en qualsevol ambient. Tot i que el concepte de necessitats de comportament resulta controvertit, és indubtable que la impossibilitat de mostrar algunes conductes té conseqüències negatives per als animals. En resum, el benestar animal és un concepte multidimensional. Des del punt de vista ramader, a més de tenir en compte la necessitat que els animals tinguin el benestar necessari en si, la sensibilització de la societat actual i la seva influència en els mitjans amb les conseqüents pressions, no hem d'oblidar que els animals que gaudeixen de benestar són més productius i per tant més rendibles. «El sector porcí espanyol ha experimentat una profunda transformació en les últimes dècades que l'ha portat a convertir-se, per mèrits propis, en un dels grans líders internacionals, i ara afronta el repte d'enfortir aquest lideratge a través d'alguns pilars entre els quals destaquen la innovació, la sostenibilitat o el respecte al benestar animal». Així ho va exposar a Madrid el director de la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc), Alberto Herranz, en la presentació del tancament de campanya a Espanya del PORK LOVERS TOUR 2018, la major acció itinerant de promoció duta a terme en el sector carni espanyol.Herranz ha explicat que les granges de porcí del nostre país són exemple del que es coneix com una ramaderia moderna i treballen sota el model de producció més exigent del món. A més, són capdavanteres en innovació i treballen sota el binomi «reduir-reutilitzar».

Com a resultat, en els últims anys, entre altres millores, el sector porcí ha aconseguit disminuir un 22% les emissions de gasos d'efecte hivernacle i un 30% l'ús d'aigua per quilo de carn produït. Així mateix, ha apuntat, el sector ha implementat una nova normativa de gestió de purins que redueix en un 30% els nitrats i que a més suposa una gestió eficient ja que s'aplicaran directament a terra, amb enterrament. Pel que fa al benestar animal, ha ressaltat que les granges de porcí espanyoles van ser les primeres a complir al 100% la normativa europea de benestar animal, invertint més de 1.000 milions d'euros per millorar les condicions del nostre bestiar. Són els mateixos professionals del sector porcí els primers interessats a dotar del major cura i atenció als animals, ja que el seu millor qualitat de vida es tradueix en una major qualitat dels productes destinats als consumidors.