Empreses que creixen i empreses que tanquen

Totes les empreses busquen que els seus treballadors mantinguin un òptim nivell d'acompliment que els permeti realitzar les seves tasques, complir les seves funcions i assolir els objectius esperats en el temps adequat. Així doncs, per què tenen resultats tan diferents? Segons la meva opinió, només hi ha un fet diferencial, i és el nombre de treballadors d'alt rendiment que tenen en els seus equips. Com es poden reconèixer aquest treballadors/es? Doncs tenen quatre característiques bàsiques:

- Capacitat d'aprenentatge: Tenen fam de coneixement i no els sap greu sortir de la seva zona de confort.

- Intel·ligència emocional: Saben detectar les dinàmiques emocionals i gestionar correctament el tracte amb el seu entorn.

- Coeficient intel·lectual: Tenen capacitat per relacionar conceptes, idees i crear noves opcions o solucions degut a les seves gran habilitats cognitives

- Actitud positiva: Aquestes persones busquen identificar el costat bo de cada situació, tot i que sigui molt negativa, per convertir-la en una oportunitat de millora.

A més, existeixen uns trets secundaris, com poden ser:

- Orientació a treballar per objectius, tant els seus personals com els laborals.

- Constància i persistència: Mai es rendeixen sense haver aconseguit el resultat desitjat.

- Administren correctament el seu temps i l'estrès: Són capaços de controlar els seus nervis i utilitzen l'autocontrol per a treure el seu màxim rendiment.

- Creuen en ells mateixos i no tenen por d'arriscar-se, el que no vol dir que no analitzi els riscos amb cura.

Els empleats d'alt rendiment són els que han de merèixer més inversió en formació i més oportunitats de promocionar-se a l'organització. Son els que portaran l'empresa al següent nivell i els que sabran gestionar correctament els canvis del sector o del mercat. Ells són guies i entrenadors en el lloc de treball, perquè prosperen en ajudar altres a millorar la seva productivitat. Quants treballadors/es d'aquest tipus coneixes o tens a la teva empresa?

Segons la revista Forbes, especialitzada en finances i negocis, «identificar, cultivar i retenir els més brillants és un exercici a mig camí entre la ciència, l'art i el diàleg permanent entre els diferents actors implicats. Però és un camí que, per molt relliscós o inestable que resulti, han de recórrer totes les grans empreses que valorin el seu futur tant com el seu compte de resultats». I una frase per a la reflexió: «Quan el savi assenyala la lluna, el neci mira el dit». ( Confuci)