Cada espanyol va reciclar 11,2 quilos d'envasos de plàstic de la llar l'any 2017

Els espanyols van reciclar 521.600 tones d'envasos plàstics el 2017, xifra que suposa un 9,1 per cent més que el 2016, segons demostren els resultats de l'estudi anual del reciclatge d'envasos de plàstis a les llars espanyoles elaborat per Cicloplast. L'entitat va explicar que cada ciutadà espanyol va reciclar 11,2 quilos d'envasos de plàstic de la llar, gairebé un quilo més per habitant que l'any anterior, amb 10,3 quilos, i vuit vegades més que el 2000, dades que confirmen que les llars espanyoles segueixen ocupant, per quart any consecutiu, el segon lloc en el reciclatge de plàstics de la llar a Europa, sent a més un dels països que més ha crescut.

Així ho indiquen també les últimes dades disponibles de l'any 2016 de l'Informe EPRO, situant Espanya (amb 10,3 quilos per habitant), en segon lloc per darrere d'Alemanya, (amb 12,8 quilos per habitant), i superant països com Itàlia (8,7 quilos per habitant), Bèlgica (7,4 quilos), Noruega (5,3 quilos) i doblant els índexs de Suècia (4,6 quilos) o França (3,8 quilos).

Segons Cicloplast, un dels factors d'èxit del reciclatge d'envasos de plàstic de la llar a Espanya es troba en la singularitat del model implantat basat en un contenidor groc harmonitzat a tot l'estat i obert a tots els envasos plàstics. Mentre a altres països només es reciclen ampolles, a Espanya es reciclen tot tipus d'envasos de plàstic.



Millora generalitzada

Per comunitats autònomes, segons les dades de l'estudi de Cicloplast, totes han augmentat el reciclatge de plàstics per càpita a les llars respecte l'any anterior i 7 se situen per sobre de la mitjana. Les dades de l'entitat indiquen que les llars valencianes són les que més envasos de plàstic van reciclar el 2017, arribant als 13,2 quilos per habitant, fet que suposa un increment de 1,5 quilos respecte el 2016; i 4,7 quilos més que el 2013. Amb aquests resultats, supera en dos quilos la mitjana del conjunt de comunitats autònomes.

En segon lloc apareix Catalunya, amb 13 quilos per habitant i superant en 1,8 quilos la mitjana del conjunt de comunitats autònomes, és a dir 0,8 quilos més que el 2016 i 3,7 quilos més que el 2013, seguida d'Euskadi, amb 12,9 quilos per habitant, superant la mitjana del conjunt de autonomies en 1,7 quilos, és a dir, cada basc va reciclar 0,3 quilos més que el 2016 i 3,3 quilos més que el 2013; i Canàries, amb 12 , 4 quilos per habitant, superant així la mitjana en 1,2 quilos.