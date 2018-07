Un estudi estableix que Girona és la setena ciutat de l'Estat on resulta més car viure

El cost de la vida a Barcelona és un 35,5% més alt que la mitjana estatal, xifra que converteix la capital catalana en la més cara per viure, seguida de Sant Sebastià (+29% sobre la mitjana) i Madrid (+25,22%), segons un estudi realitzat per Kelisto.es, que analitza quant han de desemborsar els consumidors per accedir als mateixos productes i serveis a les diferents capitals de província espanyoles. Així, el «top 10» de les ciutats més cares l'encapçala Barcelona, seguida de Sant Sebastià, Madrid, Palma de Mallorca, València, Vitòria, Girona, Albacete, Oviedo i Tarragona. Per contra, Palència és la ciutat més barata (-30,06% per sota de la mitjana), al costat de Melilla (-17,13%) i Lugo (-16,94%).

L'anàlisi realitzada per Kelisto.es té en compte les dades de 50 capitals de província, més les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Per a cadascuna d'elles, el web ha examinat xifres sobre 14 productes i serveis de cinc categories: habitatge (compra i lloguer), impostos (IBI, impost de circulació i taxa d'escombraries), transport públic i privat (preu del bitllet senzill d'autobús i del bitllet de 10 viatges, dels taxis i de la gasolina), compra (cistella de la compra, cost d'una barra de pa i d'un litre de llet) i oci (preu d'una entrada de cinema i d'una canya).

Per determinar quines són les localitats més cares i més barates, s'ha calculat la diferència que hi ha respecte la mitjana estatal en totes les variables i per a totes les ciutats. Aquests percentatges s'han sumat i s'han dividit pel nombre de variables analitzades. Per la seva banda, el «top 10» de les ciutats més barates l'encapçala Palència, seguida de Melilla, Lugo, Logronyo, Terol, Càceres, Zamora, Àvila, Sòria i Lleó.

Les diferències de preus entre unes capitals i unes altres són més importants en funció del producte o servei que es compari. Per exemple, la major bretxa es registra pel que fa a l'IBI: entre la ciutat més cara per al pagament de l'impost (Sòria) i la més barata (Pamplona) hi ha una distància del 563,2%. En canvi, les diferències menys significatives es donen en el preu de la cistella de la compra. La capital amb l'import més elevat (Las Palmas de Gran Canaria) és un 12,5% més cara que la que té el cost més baix (Sevilla).

Quant a l'habitatge, per determinar quin cost té per al consumidor, l'informe analitza el preu mitjà de compra i lloguer d'un immoble de 80 metres quadrats a cadascuna de les capitals de demarcació. De mitjana, adquirir una casa d'aquestes dimensions a Espanya costa 144.432 euros. Els preus més cars són els que es registren a Sant Sebastià (371.328, un 157,1 sobre la mitjana), Barcelona (357.360 euros, un 147,4% més) i Madrid (282.504 euros, un 95,6% més). En canvi, les ciutats més econòmiques són Jaén (86.304 euros, un 40,2% per sota de la mitjana) i Àvila (91.360 euros, un 36,7% menys).

En aquest sentit, llogar una casa de 80 metres quadrats suposa abonar una mensualitat mitjana de 676 euros a nivell estatal. Les capitals més cares del país són Barcelona (1.278 euros, un 89,1% per sobre de la mitjana) i Madrid (1.150 euros, un 70,1% més), mentre que Lugo (354 euros, un 47,7% menys) i Terol (358 euros, un 47,1% menys) són les més econòmiques.

Quant al transport públic, el bitllet senzill d'autobús té un preu mitjà d'1,2 euros a nivell estatal, mentre un bo de 10 viatges requereix un desemborsament de 7,36 euros de mitjana. Les ciutats amb un tiquet senzill més car són Barcelona (2,2 euros, un 83,33% més que la mitjana) i Sant Sebastià (1,75 euros, un 45,83% més), mentre que la tercera posició és per a Madrid, Palma de Mallorca, Tarragona, València i Valladolid (totes elles amb 1,50 euros, un 25% més). En canvi, Lugo (0,64 euros, un 46,67% menys que la mitjana) i Palència (0,7 euros, un 41,67% menys) són les ciutats amb preus més econòmics.

D'altra banda, els qui hagin d'omplir el dipòsit de gasolina pagaran els preus més alts a Palma (69,40 euros, un 6,41% més que la mitjana estatal), Màlaga (68,72 euros, un 5,37% més) i Barcelona (68,70 euros, un 5,34% més). En canvi, trobaran els preus més econòmics a Melilla (50,26 euros, un 22,94% per sota de la mitjana) i Santa Cruz de Tenerife (51,78 euros, un 20,61% menys).

Omplir el carro de la compra costa 4.770,72 euros a l'any (un 6,47% per sobre de la mitjana) a Las Palmas, i a Santa Cruz de Tenerife 4.714,32 euros (un 5,22% més). La tercera posició l'ocupen Cadis, Ceuta, Guadalajara, Melilla, Orense, Sant Sebastià, Sòria, Teruel i Zamora, totes amb un cost de 4.571,52 euros.