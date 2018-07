JARC, molt crític amb la «caòtica» gestió dels fons per a apicultors

El sector apícola de JARC denúncia la «caòtica gestió ministerial» dels fons destinats a recerca en apicultura, i considera incomprensible que durant les últimes tres convocatòries (2016, 2017, i 2018) s'hagi «perdut» més del 50% del pressupost disponible degut a les lamentables condicions de les convocatòries oficials. Diu JARC que «els terminis d'execució són inassolibles i que la complexitat burocràtica, excessiva». I es queixa que les dates establertes en l'Ordre i els tràmits administratius exigits per a la concessió definitiva dels ajuts, impliquen que les entitats sol·licitants no coneixen la resolució definitiva sobre les seves sol·licituds fins poc temps abans que finalitzin els períodes de realització d'activitats dins de cada anualitat. «Això obliga alssol·licitants a assumir un risc en l'execució de les despeses necessàries per al correcte desenvolupament dels projectes i a afrontar una possible decisió de no finançament del projecte, encara comptant amb aprovació en anteriors convocatòries, que els situa en una posició d'extrema vulnerabilitat». D'altra banda, critica l'existència d'un «cofinançament massa elevat», que fa que les despeses subvencionables corresponents a aquestes ajudes es limiten al 85% del cost subvencionable del projecte, és a dir, el sol·licitant ha d'aportar el 15% restant.