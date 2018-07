El procés en la presa de decisions, el factor determinant

estudi que va presentar la setmana passada KPMG juntament amb la Càtedra de l'Empresa Familiar de la UdG, mostra els resultats de les empreses amb major facturació de la província de Girona del 2016, alhora que exposa els resultats de l'enquesta realitzada a les mateixes empreses, en què s'identifiquen aspectes rellevants sobre l'evolució empresarial del 2017 i perspectives de futur.

Entre els aspectes que m'han cridat més l'atenció han estat les respostes corresponents als factors que els empresaris consideren que són els seus principals punts forts. El més destacat, amb un 50% de les respostes, és disposar de processos de presa de decisions ràpids i flexibles, seguit de tenir uns valors compartits i ètica de treball en el conjunt de l'organització i l'adopció d'una perspectiva de llarg termini.

No és cap novetat que la presa de decisions que afecten tant l'evolució del negoci a curt termini com l'estratègia de mig i llarg termini de l'empresa tenen una incidència sobre l'evolució del negoci, però el més destacat és que el factor diferencial, destacat pels empresaris, és el procés de presa de decisions i no les decisions en si. Segurament la governabilitat de les empreses de l'anàlisi, entre les quals la facturació més baixa és superior als 30 milions d'euros, està estructurada per tal de garantir que els processos de presa de decisions es realitza amb informació immediata i fiable dels principals indicadors del negoci (Kpi per les seves inicials angleses), que permeten tenir una visió transversal de les decisions. El segon aspecte a destacar és la flexibilitat, és a dir, que la capacitat de poder reaccionar, especialment en les decisions no tan encertades, permet limitar les pèrdues en les decisions errònies i incentivar les estratègies encertades.

Lamentablement, les eines i mitjans de la major part de les empreses de la província, amb una facturació més modesta que les de l'estudi, acostumen a tenir processos de decisions no estandarditzats, a l'hora que la disponibilitat d'informació no sempre és immediata ni ajustada a la necessitat analítica, perquè habitualment el seguiment del compte d'explotació obeeix a criteris fiscals i comptables, i no estrictament a voler fer una analítica del negoci.

La importància de ser capaç d'obtenir i analitzar els Kpi's del negoci ha esdevingut un aspecte clau en els processos de presa de decisió empresarial, com s'acredita en un entorn de quarta revolució tecnològica, on el Big Data i la informació immediata i fiable permeten adaptar les necessitats de l'empresa a les necessitats del mercat. És per aquest motiu que molt probablement per a la major part de les empreses de la província, un dels reptes rellevants no és només establir processos de presa de decisions ràpids i flexibles, sinó també obtenir informació sobre els Kpi's del negoci de manera ràpida i fiable, que permetin prendre decisions amb una visió transversal del seu impacte. En aquest sentit, fins i tot les empreses grans de l'estudi indiquen que la millora de la rendibilitat és una prioritat a mitjà termini. Aquesta prioritat genera la gestió de la rendibilitat, el què s'ha de fonamentar necessàriament en la informació dels Kpi.

Un altre output important de l'estudi de Girona 100 és la identificació de les amenaces a l'evolució del negoci, on se situa en tercer lloc l'increment de la competència, que és normal en un entorn de recuperació econòmica i millora de la rendibilitat empresarial com a factors d'atracció. En segon lloc hi apareix l'encariment de les matèries primeres (probablement, derivat de l'increment dels preus del petroli), el que té a veure amb la reducció de marges i rendibilitats. I en primer terme, es destaca la competència per a atreure talent, el que concorda amb la importància de tenir un projecte de llarg termini i uns valors i ètica de l'empresa, coherents amb la relació amb els treballadors.

I per últim, entre les prioritats de curt i mitjà termini de les empreses, la millora de la rendibilitat és la més destacada entre els empresaris, seguida de l'increment de la facturació i la innovació en productes, serveis o processos. És rellevant destacar que la millora de la rendibilitat se situa per davant de la facturació, cosa que va ser un dels principals aprenentatges de la crisi financera del 2010, on empreses amb millores en la facturació, però sense rendibilitat ni liquiditat, van tenir problemes greus de solvència.