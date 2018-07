Què són les empreses de «private equity»?

Segur que n'heu sentit parlar. A Espanya se les coneix com a empreses de capital risc, i solen ser empreses no cotitzades la finalitat de les quals és invertir en projectes empresarials per obtenir un benefici superior al que obtindrien si ho fessin en la típica empresa que ja cotitza. Es troben dins de la classificació d'inversions alternatives, on també trobem les matèries primeres, els fons d'inversió lliure i la inversió en actius immobiliaris.

Les empreses de private equity són empreses no cotitzades finançades per grans inversors com fundacions, inversors institucionals o simplement gent amb molts diners, l'objectiu de les quals és generar una alta rendibilitat per als seus amos mitjançant la inversió del seu capital. Per a això, es beneficien d'una estructura més flexible que una empresa cotitzada. Han de donar molta menys informació pública i poden invertir en projectes que requereixen un temps de maduració molt més llarg, ja que els interessos dels gestors responen únicament i exclusiva als interessos dels propietaris.

Com succeeix també amb els fons d'inversió lliure, les empreses de private equity segueixen estratègies que poden ser molt diferents en funció dels objectius dels seus amos o del perfil dels seus gestors. Entre les més destacades trobem:

Leverage buyout: En aquesta operació els private equity aporten fons a inversors o als mateixos empleats. Solen ser empreses madures i rendibles, que necessiten apalancar per créixer.

Venture Capital: Empreses en fases inicials, que requereixen inversió per poder finançar els següents passos del seu creixement. En general, suposen menys inversió que les anteriors, però la rendibilitat també és inferior en diluir-se la propietat.

Distressed: Empreses en problemes que no troben finançament en les vies habituals i recorren a aquests inversors a canvi de sucoses rendibilitats.

Situacions especials: Operacions amb una casuística particular, que requereixen el suport d'inversors experimentats i amb disponibilitat de recursos.

Berkshire Hathaway, hòlding inversor de Warren Buffett, va tenir un fons, però va arribar a la conclusió que necessitava una estructura molt més estable.