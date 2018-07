UP acusa la gran distribució de fer baixar el preu de la fruita

Unió de Pagesos denuncia que la gran distribució estaria pressionant a la baixa el preu en origen en fruita d'estiu sense cap motiu justificat, tenint en compte l'escassa oferta que hi ha al mercat a causa de les gelades de la primavera, del mal quallat i de danys climàtics com les pedregades al Segrià, l'Urgell, el Pla d'Urgell i les Garrigues del divendres passat.

El sindicat alerta que, altre cop, la gran distribució estaria realitzant «pràctiques d'abús de posició de domini en el mercat de la fruita dolça de l'Estat espanyol» i, «a través d'una col·lusió tàcita, estaria provocant una pertorbació artificial del mercat en fruita de pinyol»; i és que després de quatre campanyes amb situació de crisi de preus en préssec i nectarina, agreujada pel veto rus, enguany, que per causes climatològiques s'ha reduït l'oferta de fruita de pinyol respecte de les previsions inicials „que ja eren baixes a tota Europa„, la situació és que les centrals no tenen problemes d'estocs i, per tant, les càmeres no estan plenes, però, en canvi, la gran distribució espanyola pressiona les centrals per fer baixar el preu en origen, mentre els preus de venda al públic pugen respecte de l'any passat, explica el sindicat.



Previsions a la baixa

Lees primeres previsions de la producció de préssec i nectarina ja apuntaven a una caiguda d'un 17% a Catalunya, i d'un l'11% a Europa, un pronòstic que s'ha vist accentuat tant a Catalunya, com a Espanya i a Europa per les pedregades d'enguany, les pluges i altres factors climàtics, inclosa la pedregada de la nit de divendres a dissabte passat a les comarques de Lleida. De fet, la davallada de la producció en l'àmbit de la Unió Europea, en general, encara és més important, i a països on ha baixat ostensiblement la producció com França i Itàlia, els preus en origen han pujat un 128% i un 130 % respectivament (respecte de la mitjana dels últims cinc anys), a diferència del que està passant a l'Estat espanyol.

Això demostra que malgrat la davallada de producció i la manca de producte existent, la gran distribució espanyola no està disposada a pagar més per la fruita en origen, però sí que n'incrementa el preu al consumidor.