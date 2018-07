Oposicions a Correus: així és el procés i l'examen al que s'enfronten 100.000 persones per 2.000 places

Tenir un lloc de teball fix és un objectiu per a moltes persones. Per això oposicions com les de Correus són cada dia més demandades. L'empresa pública va llançar fa diversos mesos un procés de selecció per cobrir més de 2.000 llocs de treball fixos dins del grup. I la convocatòria va tenir l'èxit esperat. Segons fonts de Correus s'han presentat a les proves 115.000 persones que ara hauran de passar un procés de selecció. Perquè tinguis totes les claus et resumim com serà el procés.

El primer que cal tenir en compte és que la llista d'admesos en el procés o per contra la de les persones que han quedat fora del mateix no és del tot definitiva ja que encara es poden presentar al·legacions. I per això comencem per aquí.

Al·legacions



Els candidats que ho desitgin poden presentar les seves al·legacions al procés de selecció enviant un correu electrònic a l'adreça provision.rrhh@correos.com juntament amb la documentació que, al seu judici, justifiqui la reclamació que han interposat. Les al·legacions es poden presentar fins al 31 de juliol.

La data de l'examen

La data de l'examen al que s'hauran de sotmetre els candidats ja és pública. La prova es realitzarà el 30 de setembre d'aquest any pel que encara tens tot l'estiu per davant per estudiar si et vols fer amb una de les més de 2.000 places que sortiran a concurs.

Com serà l'examen

La prova consistirà en dos exàmens: un de comú i un d'específic. La valoració serà conjunta. Per superar la prova cada aspirant haurà de tenir un mínim de 15 punts.

La prova comuna consisteix en un qüestionari tipus test de 60 preguntes relacionades amb el temari, 10 seran psicotècniques. Per a aquesta prova tindràs 55 minuts.

La prova específica serà un qüestionari de 40 preguntes relacionades, evidentment, amb la matèria específica. Et donaran 35 minuts per fer-la.

Puntuació

La prova no ho és tot. Segons expliquen des de Correus cada candidat pot tenir 48 punts com a màxim: 30 de la prova (el que suposa un 62,50 per cent de la nota) i 18 per la fase de mèrits (un 37,50 per cent). Per als llocs de repartiment motoritzat la nota màxima serà de 51 punts: 30 per la prova com a màxim i 21 com a màxim pels mèrits.

Temari de la prova comuna

El temari de la prova comuna consta de diversos temes que t'has de saber de memòria i que tenen a veure amb diferents aspectes de Correus. Aquí te'ls expliquem.



Tema 1: Productes i serveis postals.

Tema 2: Paqueteria i e-Commerce.

Tema 3: Valors afegits i serveis addicionals.

Tema 4: Diversificació i altres serveis que es presten en oficina.

Tema 5: Transformació digital a Correus.

Tema 6: Altres productes i serveis.

Tema 7: Processos d'admissió.

Tema 8: Processos de tractament i transport.

Tema 9: Processos de lliurament.

Tema 10 : Eines corporatives.

Tema 11: La relació amb el client: atenció i qualitat.

Tema 12: Correus, marc legal, organització i estratègia.

Tema 13: Igualtat i violència de gènere, seguretat en la informació amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades, prevenció del blanqueig de capitals, compromís ètic i transparència.

Mèrits

Però què compte per tenir mèrits? Doncs el tribunal tindrà en compte diverses coses: per cada mes complet que s'hagi treballat a Correus a temps complet s'obtindran 0,04 punts fins a un màxim de 2,88 punts. Per haver exercit els llocs a la província sol·licitada 0,075 punts fins a un màxim de tres punts. Per pertànyer a la borsa de treball del lloc i la província sol·licitada i haver obtingut una valoració entre 0 i 30 també se sumen punts.