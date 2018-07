Els gironins són qui menys problemes tenen per arribar a final de mes

La majoria dels gironins donen per superada la crisi, també a les seves llars. Almenys això és el que indiquen les dades recollides per l'Idescat, que mostren com a les comarques gironines menys de quatre de cada 10 gironins assegura que té problemes per acabar el mes amb els diners que ingressa. Es tracta de la demarcació catalana amb millor resposta i molt lluny del Camp de Tarragona, on encara dos de cada tres afirmen que tenen dificultats.

El nivell de privació de les llars catalanes s'ha mesurat a partir d'alguns ítems que es consideren significatius sobre el nivell de vida de les persones. Hi ha quatre àmbits territorials on més de la meitat de la població declara tenir privacions: a les Terres de l'Ebre és el 66,4% de la població; a l'Alt Pirineu i Aran, el 63,4%; al Penedès, el 51,6% i al Camp de Tarragona, el 51,5%. La resta d'àmbits estan per sota de la mitjana catalana. Les dades de l'Idescat apunten que, a excepció del Pirineu i l'Aran, els gironins també són els catalans que millor podrien fer-se càrrec d'un imprevist en les despeses que arribés als 700 euros. En relació, l'estudi posa en relleu els que no poden permetre's marxar de vacances una setmana: en el cas de les comarques gironines, només un 28% respon que no disposa de capital suficient per fer-ho.

Entre d'altres privacions, en l'enquesta també es pregunta si poden fer un àpat de carn, pollastre o peix (o l'equivalent vegetarià) almenys cada dos dies, permetre's un telèfon (incloent-hi telèfon mòbil), un televisor, una rentadora o un cotxe o poder mantenir l'habitatge a una temperatura adequada.

Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), l'Àmbit Metropolità (32.861,9 euros) i el Penedès (32.056,2 euros) són els àmbits territorials que han tingut els ingressos mitjans nets per llar més elevats l'any 2017 i són els únics que se situen per sobre de la mitjana catalana (31.410,8 euros). Dins de l'Àmbit Metropolità, destaca el conjunt de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb uns ingressos mitjans de 34.135,9 euros, i especialment el municipi de Barcelona, amb uns ingressos de 35.146,4 euros. En el cas de les comarques gironines, la renda per llar supera els 28.000 euros, mentre que la renda per persona supera els 12.000 euros.

L'anàlisi de la renda abans de transferències socials mostra com el sistema de protecció social redueix les diferències de renda dels diferents territoris. Per comparar els ingressos dels diferents tipus de llars s'utilitza el concepte unitat de consum: el nombre d'unitats de consum de cada llar es calcula assignant un pes d'1 al primer adult, de 0,5 a la resta d'adults i de 0,3 als menors de 14 anys.

En justa correlació, qui més recursos privats té, de menys recursos públics disposa. Així, al conjunt de Catalunya, el 60% de les llars reben alguna prestació social. Des d'una perspectiva territorial, només l'Àmbit Metropolità i les Comarques Gironines es troben per sota d'aquesta mitjana (58,6% i 54,0%, respectivament) i el municipi de Barcelona també està per sota (54,5%). Ponent i les Terres de l'Ebre estan al voltant de la mitjana catalana (61,1% i 61,4%, respectivament) i la resta d'àmbits se situen per damunt del 65%.