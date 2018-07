El Govern de les renovables

A la primera oportunitat que se li va presentar, el Govern de Pedro Sánchez va deixar clar que apostava per una descarbonització exprés. Va ser l'11 de juny a Luxemburg. Teresa Ribera feia quatre dies que tenia el càrrec de ministra per a la Transició Ecològica (una denominació que ja és tota una declaració d'intencions) i en el debat per fixar l'objectiu europeu de penetració de renovables per al 2030 va col·locar Espanya, de la nit al dia, entre els països més ambiciosos. Després va assenyalar que «el carbó té poc futur», que les nuclears han de tancar el 2028 o que el dièsel «té els dies comptats». Camí clar per al gas i per accelerar la implantació de les renovables, un sector al qual han estat vinculats directament o indirecta la majoria dels dirigents socialistes que porten el timó de la política energètica i mediambiental. El PP ha posat l'accent en aquests vincles i en uns «interessos» que, asseguren, «no són els del conjunt dels espanyols».

En el Ple monogràfic sobre la transició energètica celebrat a la Junta General d'Astúries, la presidenta autonòmica del PP, Mercedes Fernández, va assenyalar que la descarbonització va formar part del pacte per fer fora del Govern Mariano Rajoy i que «per això es va nomenar la ministra que es va nomenar». Fernández va destacar que amb la «maniobra» es va canviar Álvaro Nadal, «que li va posar fre al senyor d'Iberdrola, amb un parell!», en referència a l'oposició al tancament de les tèrmiques de Lada i Velilla per Ribera, «la de les renovables».

Fonts del PP van explicar que amb el tancament de tèrmiques de carbó, els cicles combinats seran els que marcaran el preu de l'electricitat produïda per totes les tecnologies i que les grans beneficiades de la pujada del preu seran les companyies amb importants parcs de centrals de gas i de renovables. «Sobretot, Iberdrola», van apuntar. «Amb el tancament de tèrmiques i la consegüent pujada del preu de l'electricitat es defensen els interessos del conjunt dels espanyols?», es preguntava la diputada asturiana del PP al Congrés Susana López Ares, mentre destacava la influència de Cristina Narbona en la política energètica del PSOE de Pedro Sánchez.

Cristina Narbona

Quan l'any passat Pedro Sánchez va tornar a agafar les regnes del PSOE va situar a la presidència del partit l'exministra de Medi Ambient amb Zapatero. En aquest càrrec, Narbona havia destacat per la seva oposició al transvasament de l'Ebre i la seva aposta per les dessaladores, però també per la seva obstinació perquè Espanya complís amb el Protocol de Kyoto de reducció de CO2. La descarbonització era una de les seves banderes.

Teresa Ribera



En la seva època de ministra de Medi Ambient, entre 2004 i 2008, Narbona va col·locar al capdavant de l'Oficina de Canvi Climàtic Teresa Ribera, una alta funcionària del Ministeri que en el segon Govern de Zapatero va ascendir a Secretària d'Estat. Després de l'arribada de Mariano Rajoy al Govern, Ribera va creuar la porta giratòria a l'empresa. Al setembre de 2012 va fitxar per la companyia d'energia solar fotovoltaica Isofotón com a directora general de Desenvolupament Estratègic i Nous Mercats Internacionals. Un any després, la companyia malaguenya, que va arribar a ser una de les líders mundials del sector i estava fortament subvencionada per la Junta d'Andalusia, va tancar i va acomiadar els seus més de 500 treballadors. L'ERO no va afectar Ribera. Poc abans va deixar l'empresa per començar a col·laborar amb l'Institut de Desenvolupament Sostenible i Relacions Internacionals (Idri) de París, del qual va assumir la direcció al juny de 2014. Aquest càrrec no li va impedir tornar a la política. El 2015 es va incorporar a l'equip d'experts de Pedro Sánchez per elaborar el programa electoral del PSOE i després va ocupar la presidència del Consell Assessor per a la Transició Ecològica de l'Economia dels socialistes. Tenint en compte la seva trajectòria, aquest últim càrrec i la seva sintonia amb Narbona, a ningú va estranyar que Sánchez pensés en ella com a Ministra per a la Transició Ecològica.

Josep Borrell

Un altre ministre de l'actual Govern del PSOE, el titular d'Afers Estrangers, Josep Borrell, també va tenir responsabilitats en una empresa del sector de les renovables, en aquest cas en la també andalusa Abengoa, que –igual que Isofotón– va créixer amb la bombolla de les renovables generada amb la política del Govern de Zapatero i va punxar quan es van acabar els incentius. Borrell, que amb Felipe González de president del Govern va ser ministre d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient, va ser nomenat el 2009, dos anys després de deixar la presidència del Parlament Europeu, membre del consell d'administració d'Abengoa, i el 2010 va passar a ocupar la presidència del seu consell assessor internacional. Borrell és, des de 1998, parella de Cristina Narbona.

José Domínguez

A Abengoa també va ocupar càrrecs de responsabilitat José Domínguez Abascal, al qual Teresa Ribera ha nomenat secretari d'Estat d'Energia. Catedràtic de l'Escola d'Enginyeria de la Universitat de Sevilla, entre 2004 i 2008 va ser secretari general d'Universitats, Recerca i Tecnologia de la Junta d'Andalusia i des d'aquest càrrec polític va passar a l'empresa privada com a secretari general tècnic d'Abengoa. Entre 2008 i 2015 va ser responsable de desenvolupament de tecnologia d'energies renovables de la companyia i des de setembre de 2015 fins a febrer de 2016 va assumir la presidència d'Abengoa en una època crítica per a la companyia, després que aquesta presentés preconcurs de creditors asfixiada per un deute de gairebé 9.000 milions d'euros. Domínguez va ser un dels set experts que va elaborar la «Proposta de bases per a una estratègia de transició energètica», el guió que està seguint el Govern del PSOE i en el qual es fixa per al 2025 el tancament de les tèrmiques de carbó.

Hugo Morán

L'altra secretaria d'Estat del Ministeri per a la Transició Energètica, la de Medi Ambient, està en mans d'Hugo Morán. L'exalcalde de Lena, persona molt propera a Narbona, no ha tingut vinculacions directes amb el sector empresarial de les renovables. Durant els últims anys ha compatibilitzat el seu càrrec de secretari d'Àrea per a la Transició Ecològica de l'Economia del PSOE amb el d'assessor de l'empresa de construcció asturiana Coprosa, que està en concurs de creditors.

Mariano Bacigalupo

Narbona, Ribera, Domínguez i Morán piloten una transició energètica el ritme de la qual és considerat per autoritats, la patronal asturiana i els sindicats un perill per a l'economia. Destaquen que el tancament anticipat de les tèrmiques de carbó elevaria el preu de l'electricitat i llastraria la competitivitat de la gran indústria electrointensiva. Són partidaris del sistema que pretenia aplicar l'anterior ministre d'Energia, Álvaro Nadal, per regular el tancament de centrals aplicant criteris que, a més de la garantia de subministrament, tinguessin en compte els efectes en el preu de l'electricitat o en la planificació energètica i mediambiental.

Segons va assenyalar Hugo Morán, «al mercat europeu no hi ha un mecanisme que interfereixi en els processos de decisió de les empreses que vagi més enllà de la garantia de seguretat de subministrament». A més, va apuntar que «el Govern anterior sabia que el que proposava no seria admès per la Comissió Europea perquè un informe de la Comissió Nacional de la Competència (CNMC) deixava clar negre sobre blanc que no passaria el filtre». No obstant això, des del PP afirmen que la CE deixa marge als estats membres per fixar la seva política energètica, i la diputada Susana López Ares va apuntar un detall «que mostra molt poca serietat, i és que un dels signants de l'informe de la CNMC és el marit de la ministra Ribera». Es refereix a l'advocat Mariano Bacigalupo, que des del juny de l'any passat és conseller de la CNMC a proposta del PSOE i anteriorment va ocupar càrrecs a la Comissió Nacional de l'Energia (CNE).