Perfumeries Douglas tancarà 53 botigues

L'expedient de regulació d'ocupació (ERO) de la cadena de perfumeries Douglas, després de les adquisicions de Bodybell i Perfumeries If, s'ha reduït en un 20%, passant dels 334 treballadors inicials als 266, mentre que es tancaran 53 botigues, cap d'elles a Girona (compta amb establiments a l'Espai Gironès i a Lloret), segons ha informat fonts sindicals.

En concret, la direcció del grup i els sindicats han aconseguit un acord després d'un mes de negociacions sobre el tercer ERO presentat per la companyia, que s'ha resolt amb 266 acomiadats.

La majoria dels tancaments es produeixen a Madrid amb la clausura de 25 botigues. Després de l'acord es tancaran sis establiments a Castella-la Manxa, quatre a Andalusia i Aragó, tres a Astúries i Castella i Lleó; dos, a La Rioja i País Basc, i un a Cantàbria, Extremadura, Galícia i Navarra.

Els sindicats han aconseguit garantir que, en el cas que en els propers 12 mesos es produeixi algun acomiadament objectiu, les condicions econòmiques de sortida seran sota una indemnització equivalent a 30 dies de salari per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, amb el límit de 19 mensualitats.

La Federació de Serveis d'USO ha assegurat que "l'expectativa és donar viabilitat al projecte de grup". "Hem aportat, a més de mesures enfocades a minorar els efectes d'aquest procediment, altres dirigides a incrementar la productivitat i millora de les vendes", afirmen.