Terfrisa de Vilafant evita una multa de 820.000 euros de la Seguretat Social

La UGT ha denunciat que la Tresoreria General de la Seguretat Social no hagi fet efectiva la sanció de 820.000 euros a la càrnia Terfrisa de Vilafant (Alt Empordà) per tenir fins a 175 falsos autònoms en plantilla. Segons ha resolt la Tresoreria, hi va haver "un mal enquadrament" del cas, perquè al seu entendre la càrnia va donar d'alta aquests treballadors com a autònoms en comptes de fer-ho com a assalariats. I aquest error de forma, a parer de la Seguretat Social, fa que l'empresa no hagi de ser sancionada. La secretària del sector d'Alimentació, Begudes i Tabac de la UGT, Alícia Buil entén però que això "no és un simple error", perquè segons sosté el sindicat, l'empresa va fer servir aquest mètode "fraudulent" durant anys i n'ha resultat molta gent afectada. Per això, la UGT ha presentat un recurs d'alçada contra la decisió de la Tresoreria, demanant-li que rectifiqui i que tiri endavant la sanció econòmica que la Inspecció de Treball va imposar a Terfrisa.

El principal motiu que ha empès el sindicat a presentar el recurs és que, com assegura Buil, des de la Tresoreria els han donat "arguments que no són suficientment de pes per deixar sense efecte la sanció". De fet, la secretària de la UGT ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que la resolució de la Inspecció de Treball realitzada a l'empresa "és impecable". I assegura que el document que Treball va enviar a la Tresoreria General demostra amb fets provats que es portava a terme aquesta mala praxi de contractar falsos autònoms.

La Seguretat Social, però, entén que hi va haver un error de forma, perquè Terfrisa va donar d'alta els 175 treballadors com a autònoms en comptes de fer-ho com a assalariats. I ara, el que ha fet la Tresoreria és actuar d'ofici i els ha passat tots al règim general.

A parer de la Seguretat Social, però, un cop esmenat aquest "mal enquadrament" no cal tirar endavant la sanció de 820.000 euros. I així ho ha fet constar a la seva resolució. Una decisió que topa amb la postura de la UGT, perquè el sindicat la veu amb recel i assegura que, en d'altres casos similars però amb sancions menors, no hi va haver cap inconvenient en multar les empreses.

Ara, la direcció provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social té fins a tres mesos per respondre aquest recurs d'alçada, tot i que també hi ha la possibilitat que directament no s'accepti. En cas en què la decisió sigui contrària a fer pagar la multa de 820.000 euros a l'empresa, el sindicat està disposat a arribar "fins al final" i el proper pas correspondria a portar el cas als jutjats. Alicia Buil ha reconegut que no esperava "arribar tan lluny" quan van denunciar el cas, però que això no vol dir que pensin fer-se enrere.



175 de 269 treballadors

L'exempció de pagar la sanció proposada per la Tresoreria General arriba després que el passat mes de febrer transcendís la multa que havia posat Treball a Terfrisa per tenir més de la meitat dels seus treballadors (175 dels 269) contractats de forma fraudulenta. En alguns casos els treballadors provenien de falses cooperatives que tenien un sou un 45% per sota del que marca el conveni sectorial.

Davant d'aquesta situació, diversos sindicats, entre ells la UGT, van optar per denunciar el cas a la Inspecció de Treball de Catalunya i aquesta va procedir a realitzar una investigació per conèixer les condicions de treball de la plantilla. Els inspectors van visitar les instal·lacions de l'empresa a Vilamalla en repetides ocasions per detectar la figura dels falsos autònoms. Aquesta investigació va desembocar a la sanció proposada de 820.000 euros i la petició d'incloure en el règim d'assalariat dins de la Seguretat Social a tots els treballadors.

Entremig d'aquesta investigació, però, es va produir un canvi en la propietat de l'empresa. Terfrisa acumulava un gran deute que el va obligar a realitzar un concurs de creditors i el Jutjat Mercantil de Girona va adjudicar-ne la propietat al Grup Cañigueral, que va mantenir els 94 treballadors en situació legal que hi havia en aquell moment.