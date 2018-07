L'Espai Gironès creix un 3% en vendes i un 2,2% en visitants de gener a juny

L'Espai Gironès, gestionat per Multi Spain Management S.A, s'ha consolidat com a centre comercial de referència a les comarques de Girona i les darreres dades del balanç econòmic posen de manifest la seva tendència a continuar creixent. De gener a juny de 2018 els locals situats a l'Espai Gironès van incrementar un 3% les vendes en relació al mateix període de l'any anterior i l'afluència en nombre de visitants va créixer un 2,2%. L'acumulat interanual de vendes (de juliol de 2017 a juny de 2018) és de 102,8 milions, que representa un increment del 3,75 per cent amb relació al mateix període anterior. Pel que fa al nombre de visitants, ha crescut en termes interanuals un 2,29%, amb una suma que se situa per sobre dels 9 milions.

El gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, destaca els bons resultats en afluència de visitants i vendes, amb una punta al mes de juny «per la climatologia favorable i l'efecte d'avançament de les rebaixes».

Actualment el Centre Comercial acull a les seves instal·lacions 122 establiments, als quals se sumen l'hotel i la gasolinera exteriors. La xifra representa el 99,3% de l'ocupació total. Els sectors que més han crescut són el de la moda, els serveis i les botigues especialitzades. Al voltant del 45% dels establiments són botigues de moda, i la resta són de complements, restauració i lleure, objectes per a la llar, botigues d'electrònica i de serveis.

Públic familiar

Pel que fa al tipus de visitant de l'Espai Gironès, es tracta d'un públic familiar que prové no només de les comarques gironines sinó també del sud de França i del nord i est de la província de Barcelona, a més de turistes francesos, anglesos, holandesos i russos. El percentatge de visitants estrangers ha crescut fins al 5%.

L'Espai Gironès, que va obrir les seves portes el 2005, disposa de 40.000 metres quadrats de superfície de lloguer que està distribuïda en dues plantes i ofereix als clients 2.500 places d'aparcament gratuïtes. Des del centre s'organitzen un gran nombre d'activitats a les seves instal·lacions, entre les quals hi ha concerts, desfilades, sortejos, accions solidàries, i moltes altres, per tal de retornar a la població la confiança que hi deposita i d'oferir un valor afegit complementari a l'oferta comercial.