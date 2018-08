Mercadona i Lidl guanyen quota al mercat, mentre que Dia en perd

Mercadona reforça el seu lideratge al capdavant de la distribució espanyola davant l'embranzida de Lidl, que torna a liderar els creixements en el sector durant el segon trimestre de l'any, mentre que Dia cedeix un punt de quota de mercat en l'últim exercici, segons els panells de consum Kantar Worldpanel. En concret, la firma de Juan Roig va guanyar 0,6 punts de quota respecte al segon trimestre de 2017 i capta ja un 24,9% de la despesa en productes de gran consum realitzat per les llars espanyoles. Així, l'ensenya manté la seva bona línia, si bé en el primer trimestre va guanyar 1,4 punts de quota, i segons avancen els mesos ha anat suavitzant aquest increment.

Per la seva banda, Carrefour cedeix 0,2 punts de quota en el segon trimestre de l'any i es consolida en el segon lloc amb un 8,3% del mercat. La consultora assenyala que l'efecte de la compra d'hipermercats que li permetia créixer en 2017 s'ha frenat, i encara que els seus models 'online' i de proximitat avancen positivament, la cadena gal·la segueix patint la caiguda estructural del format hipermercat a Espanya, on manté el seu principal negoci.

Respecte al Grup Dia, la seva quota de mercat se situa en un 7,6%, lleugerament millor que els mesos anteriors, però un punt menys que fa un any, a causa de la caiguda del seu format més clàssic, que destacava per tenir presència a cada barri o poble, i que segueix patint l'augment generalitzat d'obertures al parc espanyol. No obstant això, la cadena de supermercats veu com els seus altres models de negoci registren bons creixements en 'online', es consolida el format de la Plaça i aposta pel llançament de Dia & Go.

Per la seva banda, Eroski manté la seva quota del 5,5% en el segon trimestre, frenant les caigudes que venia patint en els últims anys i donant per finalitzat el cicle de vendes d'actius per part de la cadena, mentre que el Grup Auchan (Alcampo) conserva el 3,4% de quota dels últims períodes, lleugerament per sota dels seus resultats de 2017. Finalment, Lidl segueix sent la cadena que lidera els creixements en la distribució espanyola, traduint-se en 0,6 punts de quota addicionals, la qual cosa li permet rebre ja el 4,9% de la despesa de les llars, el seu rècord al mercat espanyol fins avui. El director de 'retail' d'Iberia de Kantar Worldpanel, Florencio García, va destacar que entre els grans distribuïdors a Espanya «només dos aconsegueixen guanyar presència». «Això ens parla d'un mercat on la competència no es redueix als principals grups. Així, veiem com tant el canal 'online', com els supermercats regionals, continuen la línia dels dos últims anys i aconsegueixen bons creixements, reforçant les seves posicions al mercat espanyol de cara al segon semestre», han indicat.



La despesa creix un 1,7%

D'altra banda, les llars espanyoles han elevat la seva despesa en productes de gran consum un 1,7% en el segon trimestre de 2018, segons les dades dels panells de consum Kantar Worldpanel.

L'increment de preus en algunes categories, i sobretot la cerca de productes de major valor afegit com els olis verge extra, alguns 'superaliments', els plats preparats, o fins i tot les varietats 'premium' de les marques de distribució, han afavorit aquest creixement malgrat la contracció del mercat en volum del -1,8%. Florencio García va destacar que el «creixement del mercat en valor contrasta amb la tendència negativa en volums» que s'aprecia des de començaments d'any, i que es deu a diversos factors des de «el fre poblacional que impedeix el creixement de la demanda, fins al factor climàtic». La consultora assenyala que amb l'arribada tardana de la calor s'han consumit més aliments sòlids i han trigat a desenganxar els líquids, que solen ser impulsors dels volums a partir de març.

Un altre factor és el descens de l'1,8% en volum dels productes frescos, que si bé creixen de forma molt notable en la distribució moderna impulsant els resultats de la majoria de cadenes, cauen notablement al canal especialista, que segueix representant un 35% de les vendes d'aquest sector.