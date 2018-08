Slim anuncia que no té previst sortir de FCC i que es queda per sempre

El màxim accionista de FCC, el mexicà Carlos Slim, va assegurar que no té pensat sortir de la companyia i que el grup està preparat per iniciar una gran etapa de creixement després d'haver aconseguit la seva completa transformació, sobretot des del punt de vista financer. Durant la seva intervenció en el Dia de l'Inversor celebrat ahir per FCC, Slim, que directament i indirectament controla el 81% del grup a través d'Inversions Carso, va assegurat que la seva idea és quedar-se en FCC el que li queda de vida i que la seva participació és «permanent».