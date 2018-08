Tensió al ple entre els afectats d'iDental i Marta Madrenas, a qui reclamen ajuda

Una vintena d'afectats de la clínica iDental de Girona es van presentar ahir al ple ordinari de l'Ajuntament per reclamar ajuda a l'alcaldessa, Marta Madrenas. «Necessitem que ens escolti i si ho hem de fer d'aquesta manera, ho farem. La passada reunió amb alcaldia, esperàvem la figura de la nostra alcaldessa i no hi va ser», explicava Natàlia, una de les afectades.

Tocaven les sis quan les portes de la sala de ple s'obria. Els partits seien a les seves cadires i els pacients d'iDental aixecaven des del fons, ben amunt les seves pancartes. «iDental, Financeres, Sanitat, Ajuntament, Jutges, Col·legi d'Odontòlegs = Estafadors». Aquest era el lema de la més gran. Feien silenci mentre l'alcaldessa recitava l'ordre del dia. Set minuts després i en arribar el torn de la CUP-Crida per Girona, Laia Pelach, va demanar escoltar les reclamacions dels afectats d'iDental. Comença el ball. «Ens heu abandonat!», va escridassar l'afectada Natàlia entre llàgrimes a l'alcaldessa. Era un plor de ràbia i d'impotència per una situació que sembla no veure solució. Sense cap mirament pel ple, el diàleg va començar a pujar de to fins al punt que l'alcaldessa va decidir suspendre la sessió 5 minuts per parlar amb els afectats.

«...Considero que no és just que ens tractin com l'enemic, ja ens hem involucrat... En el moment en què vaig saber de vosaltres, això va ser en cap de setmana, vaig convocar la reunió el mateix dilluns», va dir-los Madrenas. «Només fa tres setmanes que n'estic al cas», va continuar.

«Doncs fa ja dos mesos que la clínica ha tancat i està aquí a Girona. Vosté no hi era a la reunió i nosaltres l'esperàvem. Disculpi'ns però estem molt nerviosos, hi ha nens involucrats en aquest cas i només fan que enviar-nos d'un lloc a l'altre», va contestar l'afectada.

Després que Madrenas els demanés paciència i els prometés estar treballant en el cas -l'alcaldia ja ha convocat una reunió i va dir que havia trucat a un dels advocats que porta el cas- descontents però alhora satisfets d'haver-se pogut esplaiar, els vint afectats d'iDental van marxar per la porta.



El paper de l'Ajuntament

Abans d'entrar al ple, Lluc Salellas i Laia Pèlach, ambdós representats de la CUP, es van dirigir al grup i els van preguntar què creien que podrien fer com a Ajuntament davant aquest cas d'estafa, actualment acordat que sigui l'Audiència Nacional la que assumeixi la investigació, pel volum extraordinari de la causa.

«El que sigui, sentir-nos recolzats. Tenim constància que altres ajuntaments d'Espanya han ajudat els estafats amb justícia gratis, peritatges gratuïts i amb dentistes voluntaris que es van oferir per acabar el tractament. I aquí, què? Aquí res», van respondre les afectades.

Entre els presents hi havia gent que actualment es troba a la llista de morosos per haver decidit aturar el pagament del crèdit a la financera. També pares de fills que s'han quedat a mig camí amb els ferros a les dents. I fins i tot, persones que «van anar per un pont dental i ara tenen tota la dentadura perjudicada», va explicar la Dolores.

Els afectats explicaven a la sortida que a Girona «no s'estava fent res per posar solució i que es trobaven desemparats davant d'una i altra institució». «Això és una emergència sanitària, no ens queixem per gust. Fa temps que iDental rebia queixes de males praxis i no es va fer res», es queixava una altra de les afectades.

Justament ahir al matí, la Plataforma d'Afectats d'Idental de Catalunya va presentar una querella conjunta i la reclamació dels historials mèdics. El grup d'ahir al ple constava d'unes vint persones però n'hi ha molts més. Al grup de Whatsapp que tenen en comú consta d'uns 200 membres i els Mossos van registrar fins a 211 denúncies a les comarques gironines.