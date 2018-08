La cadena hotelera Med Playa implanta mesures per reduir l'ús de plàstic

La cadena hotelera Med Playa, amb establiments al litoral català, Benidorm, Costa del Sol i Mar Negre, implanta aquest estiu mesures per reduir els plàstics que utilitza en el marc de la seva inclusió en la iniciativa Travelife, que certifica la sostenibilitat de les empreses turístiques.

La companyia, amb seu a Girona, substitueix els gots de plàstic pels de policarbonat, reemplaça els envasos d'un únic ús de salses i condiments per dispensadors ergonòmics i elimina plats, coberts i canyes per substituir-los per altres de biodegradables i compostables.

Med Playa treballa fa més d'una dècada en aquesta línia i, en aquest temps, ha potenciat la compra de productes que generin menys residus d'envasos o embalatges, ha canviat els articles de neteja d'ús individual per dosificadors murals i ha instal·lat punts de reciclatge.

La cadena, fundada el 1967, ha aconseguit el màxim distintiu en sostenibilitat i gestió de residus en onze hotels.