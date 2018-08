Grifols adquireix 24 centres de plasma als Estats Units per 244 MEUR

L'empresa catalana Grifols ha tancat un acord per adquirir 24 centres de plasma de la companyia Biotest als Estats Units per 244 milions d'euros (286 milions de dòlars). Amb aquesta operació, que Grifols ha finançat amb recursos propis, sense emetre deute, la multinacional d'hemoderivats comptarà amb 249 centres de donació als Estats Units i Europa per garantir l'accés a la principal primera matèria i disposar de més plasma del qual obtenir proteïnes amb finalitats terapèutiques.

Grifols s'ha fet amb el 100% de les accions de la societat Biotest US Corporation, que fins ara gestionava els 24 centres de plasma adquirits, després d'obtenir l'aprovació de la Federal Trade Commission (FTC), l'autoritat de defensa de la competència dels Estats Units, i altres entitats reguladores.

El 2017, els centres adquirits van obtenir aproximadament 850.000 litres de plasma. L'acord assolit inclou també 24 centres de donació, dos centres de plasma en construcció i altres actius, entre els quals destaquen capital circulant per valor d'uns 34,2 milions.