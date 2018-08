Agricultura es compromet a pagar a la tardor els ajuts pendents per la producció ecològica

Representants de JARC s'han reunit aquest divendres al migdia amb el secretari general d'Agricultura, David Mascort, per denunciar "greus" retards en el pagament d'ajuts del 2017, en concret els pendents destinats a la producció ecològica, els agroambientals i els adreçats a zones amb limitacions naturals, uns ajuts "que compensen l'increment del cost productiu de les pràctiques més respectuoses amb el medi ambient". El president de JARC, Francesc Xavier Vela, ha acusat Agricultura d'incomplir el compromís de pagar aquesta ajuts durant el mes de juliol, però que després de la reunió d'aquest divendres, ha assegurat que "ho farà durant els propers mesos de setembre, octubre i novembre". Vela ha afegit que si continuen els incompliments en els pagaments s'haurà de comunicar a la Comissió Europea que els productors no podran comprometre's a mantenir les pràctiques ambientals durant els cinc anys establerts.

Vela, acompanyat del membre de l'executiva de COAG i cap sectorial del porcí de JARC, Jaume Bernis, i dos representants de l'equip tècnic de l'organització agrària, han mantingut una reunió per exigir directament explicacions i responsabilitats pel que consideren "una mala gestió del pressupost d'enguany per part del departament".

En concret, JARC considera que s'ha incomplert el compromís de pagar, durant el mes de juliol d'enguany, els ajuts agroambientals, els d'agricultura i ramaderia ecològica i el 60% dels adreçats a les zones amb limitacions naturals o específiques.

L'organització agrària acusa la conselleria de no prioritzar els professionals de l'agricultura i la ramadera en les seves polítiques i fets. "Està molt bé que el departament digui que vol potenciar les pràctiques ambientalment més positives, però si després no compensem el cost addicional que això suposa als productors professionals, estem en el terreny de la demagògia, perjudicant a la pagesia i enganyant a la societat en general", ha afirmat Vela.

En concret, segons JARC-COAG, els ajuts de la campanya 2017 que no s'han pagat en termini són els d'agricultura i ramadera ecològica; producció integrada; el 60% de la compensació per a les zones amb limitacions naturals o específiques; gestió de la fertilització; millora dels hàbitats esteparis de la Xarxa Natura 2000; gestió i recuperació de prats de dall; sistemes alternatius a la lluita química; conservació de la biodiversitat front espècies invasores i biodiversitat cultivada. De tots ells, els quatre primers són "d'especial importància per import i nombre de beneficiaris" segons JARC-COAG, motiu pel qual considera "molt greu" el retard en el pagament per part d'Agricultura.

Des de JARC afirmen que si el Departament d'Agricultura manté aquests incompliments, s'adreçaran a la Comissió Europea per evidenciar que els productors no podran mantenir els compromisos que comporta aquest tipus de producció ambientalment més positiva, i no acceptaran que se'ls penalitzin per no poder-ho fer. "Els pagesos no poden decidir lliurement deixar de fer aquestes pràctiques més sostenibles. Nosaltres, tenim el compromís de mantenir-les cinc anys per poder rebre una compensació pel cost addicional que ens suposa, però si l'administració no compleix la seva part, els productors, com a mínim, hem de poder ser lliures de deixar-ho sense cap penalització per evitar acumular pèrdues econòmiques", ha assenyalat el president de JARC.

Davant d'aquesta situació, l'organització agrària demana que Agricultura aclareixi si donarà suport a un model d'agricultura professional.