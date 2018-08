Med Playa impulsa mesures per reduir l'ús de plàstics als seus hotels

La cadena hotelera gironina Med Playa, amb establiments a la Costa Brava, el Maresme, la Costa Daurada, Benidorm, la Costa del Sol i el Mar Negre, està implantant a partir d'aquest estiu mesures per seguir reduint a mitjà termini els plàstics de tots els seus establiments. Entre aquestes mesures hi ha la substitució de gots de plàstics pels de policarbonat, el reemplaçament d'envasos monodosi de salses i condiments per dispensadors ergonòmics o l'eliminació dels plats, coberts i palletes de plàstics, que passaran a ser de productes més biodegradables i compostables. En el cas de les palletes, només s'utilitzaran en cas de ser sol·licitades.

Med Playa fa més de 10 anys que treballa en la reducció de plàstic utilitzat en els seus hotels, pensant sempre en el medi ambient i assegurant els nivells de qualitat i satisfacció exigits. Durant aquest temps, la cadena hotelera ha potenciat la compra de productes que generen menys residus d'envasos o embalatges, ha substituït els articles de neteja personal d'ús individual per dosificadors murals i ha instal·lat punts de reciclatge de plàstic, vidre, paper i productes químics, entre d'altres.

Gràcies a les mesures que han pres, la cadena ha aconseguit el màxim distintiu en sostenibilitat i gestió de residus en 11 hotels. Aquesta acreditació forma part d'una iniciativa de Travelife, que avalua l'impacte mediambiental de les empreses turístiques i atorga certificats que acrediten l'acompliment de mesures per reduir la petjada ecològica.



El sistema Travelife

Med Playa forma part de Travelife, la iniciativa líder en formació, gestió i certificació per a empreses turístiques compromeses amb assolir la sostenibilitat. Reconeguda per nombrosos touroperadors i associacions de viatges, Travelife ajuda a millorar la gestió ambiental i social premiant les empreses que compleixen uns criteris de sostenibilitat.

El sistema proporciona una llista de control online que permet a les empreses comprovar el seu estat de sostenibilitat, obtenir assessorament i monitoritzar el seu progrés. Per tal de saber si es compleixen les mesures de gestió de residus, els allotjaments se sotmeten a una auditoria externa mitjançant la qual es pot obtenir un segell d'or.