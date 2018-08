Afrucat treballa per obrir el mercat de fruita de pinyol

Un grup d'inspectors mexicans, acompanyats per tècnics d'Afrucat, ha visitat diferents finques de préssecs i nectarines i centrals fructícoles del Baix Segrià, amb l'objectiu d'analitzar la viabilitat d'obrir el mercat mexicà a la fruita de pinyol catalana. La iniciativa s'emmarca en el treball conjunt d'Afrucat amb el Ministeri d'Agricultura i el Departament d'Agricultura posat en marxa arran d'una missió comercial inversa organitzada enguany per Prodeca. Actualment, Extremadura és la única zona de l'estat espanyol amb protocol vigent per poder exportar fruita de pinyol a Mèxic. A petició de les diferents zones productores de l'Estat, els inspectors mexicans han visitat Múrcia, Aragó i el dijous van arribar a Lleida per avaluar les condicions de producció i maneig de la fruita per avaluar una possible ampliació del protocol.

Segons el director d'Afrucat, Manel Simon, «obrir nous països ajuda a alleugerir la pressió en els mercats tradicionals i a millorar les cotitzacions de la fruita». Per Simon, «Mèxic és un mercat interessant per la facilitat donada per l'idioma i per les males relacions que està vivint a l'actualitat aquest país amb l'administració nord-americana, que és el seu principal proveïdor». La voluntat d'Afrucat és que també s'habiliti la possibilitat d'ampliar el llistat de productes a exportar, amb la inclusió de la poma.

A més de recórrer diferents camps de fruita de pinyol, els inspectors mexicans també han visitat aquest dijous dues de les principals centrals de la zona del Baix Segrià.