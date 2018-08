Canvien la norma per evitar que les càrnies donin de baixa treballadors donats d'alta

El Consell de Ministres d'aquest divendres ha aprovat un Reial Decret que modifica la normativa de la Seguretat Social per garantir la inscripció dels falsos autònoms al règim general. Aquesta iniciativa ve a resoldre el buit legal que hi havia fins ara a través del qual algunes empreses utilitzaven el seu accés al Sistema Red (Sistema de remisión electrónica de datos) de la Seguretat Social per donar de baixa als treballadors que anteriorment havien estat inscrits d'ofici per ordre d'Inspecció de Treball com a treballadors per compte aliè. D'aquesta manera, a partir de la publicació al BOE, aquelles empreses que actuaven beneficiant-se del buit legal ja no podran tornar a anular les altes realitzades d'ofici. El canvi legal és per a tots els sectors, però s'havia detectat que qui més se'n beneficiava eren les indústries càrnies que actuaven fraudulentament per evitar les altes d'ofici de la Inspecció de Treball. Els treballadors afectats tramitaven la baixa per anular l'alta que se'ls havia practicat d'ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social, a instàncies d'Inspecció de Treball, que és qui havia obert el procediment d'infracció després de detectar una irregularitat. Segons s'explica en la resolució del Consell de Ministres, amb aquestes pràctiques fora de la llei les empreses distorsionaven la situació.

Segons dades ministerials, s'han donat 14.500 moviments fora de la llei (altes, baixes o canvi de dades) que han afectat almenys 5.500 treballadors de 21 direccions provincials d'arreu de l'Estat espanyol. Ara, amb el canvi de normativa, també s'assegura que els informes d'Inspecció de Treball i Seguretat Social seran preceptius per resoldre les sol·licituds de baixa que es formulin un cop s'hagin practicat altes d'ofici.