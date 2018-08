El dia internacional de la pesca il·legal

Aquest any Nacions Unides va decidir que el 5 de juny seria el Dia Internacional contra la Pesca Il·legal i es va celebrar per primera vegada. Precisament va ser el 5 de juny de 2016 quan va entrar en vigor el primer tractat global per a combatre la pesca il·lícita, promogut per l'Organització de l'ONU per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO), per això es va decidir triar aquest dia en qüestió. Aquest tractat estableix que els països que l'apliquin, entre ells Espanya, neguin l'entrada al port o l'accés als serveis portuaris als vaixells de bandera estrangera coneguts per la seva participació en activitats il·legals.

Milions de tones de peix i marisc s'extreuen de forma il·lícita per un valor econòmic que oscil·la entre els 8.500 i els 20.000 milions d'euros a l'any, segons Oceana, i que la Secretaria General de Pesca va xifrar recentment en 12.820 milions d'euros. El secretari general de la Confederació Espanyola de Pesca, Javier Grat, va valorar positivament la celebració per primera vegada del dia internacional del sector.