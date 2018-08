Et costa aixecar-te per anar a treballar? Quan arribes a la feina estàs seriós, trist i mandrós? L'apatia és la falta d'emoció, motivació o entusiasme. És un terme psicològic per a un estat d'indiferència en el qual un individu no respon a aspectes de la vida emocional, social o física. L'apatia, el desinterès o la manca d'inquietuds moltes vegades venen provocats per una mala direcció, per un sou insatisfactori, per treballar amb mals companys o pel que és pitjor, una sensació del treballador de no ser important per a l'empresa.

Òbviament tots els treballadors són importants, la força d'una empresa és la suma de totes les aportacions i, avui dia, cap organització manté empleats que no siguin vàlids en plantilla. Per tant, creu-t'ho, ets important!

Una altra de les causes de l'apatia són els mals hàbits, com el fet de dormir poc, no fer exercici o una mala alimentació. Tots aquests hàbits poc saludables poden fer que les persones caiguin en un estat d'abandonament. Si per desgràcia ja has caigut en ell, et deixo aquí uns consells per ajudar-te a motivar-te de nou:

- Interactua per a fer que els que t'envolten se sentin millor. Com a éssers socials, la satisfacció pròpia i aliena ve de la interrelació. Donar el «bon dia!» és gratis.

- Estableix-te objectius personals. Amb independència de la valoració externa que rebi la nostra feina, el nostre benestar es veurà reforçat en treballar per objectius, ja que aconseguir-los millorarà el nostre sentiment d'auto-realització i, a més, el nostre entusiasme introduirà positivitat a l'entorn. Per exemple, encara que treballis davant d'una plantilla d'Excel, aquest arxiu sempre pot quedar més bonic, més llegible, més presentable o més útil. Intenta-ho!

- Pren un refresc o un cafè. Les begudes estimulants poden ajudar-te a sentir-te més actiu a l'hora d'afrontar aquelles idees en les quals et trobis treballant i aconseguir que les hores de treball et resultin menys avorrides.

- Trenca amb la rutina. Ves a la feina per un altre camí, aparca una mica lluny i camina, queda en sortir amb un company/a per ferun cafè, planeja una passejada a l'hora de dinar...

- Busca l'energia, queda amb algú que sempre et posi de bon humor, escolta el teu grup favorit, ves a caminar a prop del mar...

I per si et veus estancat del tot en la teva situació actual, en aquest cas convé fer-se una sèrie de preguntes, per a les quals només un mateix té resposta: M'he marcat els meus objectius de forma clara? Els altres coneixen els meus objectius i m'han comentat si són realistes o no? He elaborat un pla d'acció? L'estic seguint? Puc fer més coses? Torna a enfocar la situació amb realisme i, sobretot, no oblidis destacar i disfrutar els petits èxits que vagis aconseguint pel camí. I una frase per a la reflexió: «D'aquí a vint anys estaràs més decebut per les coses que no vas fer que per les que vas fer. Així que deixa anar les amarres. Agafa els vents alisis amb les teves veles. Explora. Somia. Descobreix». ( Mark Twain).