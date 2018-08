L'Audiència fa escorcollar iDental per obtenir les proves de «frau»

La Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra van particpar en l'escorcoll ahir al matí de la clínica iDental de Girona a la seu del carrer Emili Grahit. Aquesta operació, ordenada pel Jutjat d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, es va dur a terme per la recaptació de documents que puguin esclarir el pressumpte cas de frau clínic i també el rescat dels historials mèdics de més de 200 pacients que han patit tan físicacament com financierament el tancament sobtat del centre. En principi, no es va efectuar cap detenció.

La baixada de persana d'iDental ha afectat a milers de persones d'arreu d'Espanya, provocant una gran causa judicial. Tant és així, que l'Audiència Nacional i el jutge José de la Mata van decidir assumir la recerca. No ha sigut fins ara que als agents de la Policia Nacional, (a Girona i la resta de Catalunya també amb els Mossos d'Esquadra) se'ls ha ordenat registrar 19 oficines de l'empresa amb la finalitat d'obtenir indicis que permetin esclarir-ho tot.

Les ciutats sumades a Girona van ser Barcelona i Tarragona (a Lleida no tenien clínica), Madrid, Màlaga, Mallorca, Sevilla, Castelló, Saragossa, Gijón, València (2), Cadis, Alacant (2), Almeria, Múrcia i Còrdova (2). Els delictes que s'investiguen són els d'administració fraudulenta, estafa, apropiació indeguda, falsedat documental, i lesions contra la salut pública.



Rescat dels historials mèdics

Fins ahir al matí, els historials mèdics dels pacients estaven dins la clínica tancada amb un cadenat. Encara que els pacients gironins feia temps que demanaven a totes les institucions assistides –SalutConsum, Ajuntament– els seus historials, totes els avisaven que només podien ser custodiats amb el previ avís d'un jutge. Amb l'escorcoll d'ahir, es facilitarà que per part dels Serveis de Salut es disposi d'allò necessari per a salvaguardar els historials mèdics dels pacients.

La Conselleria de Sanitat està col·laborant en aquest operatiu amb els seus inspectors, que són els que custodiaran aquests expedients, segons la consellera.

La recerca policial es basa en l'activitat d'iDental, una clínica « low cost» que mitjançant «publicitat enganyosa», tal i com denuncien afectats gironins, pretenien vendre la imatge de «dentistes bondadosos, dentistes amb cor».

Majoritariament, els seus clients són gent «amb poc recursos», inclús alguns pràcticament «no saben llegir o escriure», segons va informar el president de l'Associació d'Afectats d'iDental Girona.

Aquesta estructura nacional oferia paral·lelament un sistema de finançament dels tractaments a través de diferents plataformes bancàries. D'aquesta manera, la clínica cobrava per avançat la quantitat total del tractament, mentre que els serveis van quedar incomplets en tancar les seves portes. Ara, els pacients continuen rebent les quotes d'un crèdit d'un servei que ha quedat a l'aire.

La quantitat de diners obtinguda per iDental encara està per quantificar. En la recaptació de documents d'ahir al matí, també s'investiga si els pacients eran atesos per personal no qualificat o de baix perfil professional o de baixa qualitat. Es requereix comprovar si el material utilitzat pels tractaments complia tots els permisos de sanitat, doncs existeixen denúncies i casos de pacients hospitalitzats per infeccions.