La mitologia i les finances

Alguna vegada heu sentit parlar de les empreses unicorn? El concepte unicorn, aplicat en l'argot empresarial, fa referència a aquelles companyies que aconsegueixen un valor superior als 1.000 milions de dòlars en la seva etapa inicial. Precisament per les seves connotacions mitològiques, aquesta paraula explica que, per fantàstic que sembli -només el 10% de les startups arriben als 3 anys de vida-, algunes empreses han aconseguit aconseguir aquest objectiu gràcies a l'impuls de les tecnologies i l'auge de les xarxes socials.

Encara que arribin a un gran valor al mercat, aquest tipus de companyies -que ja superen la centena a tot el món- no tenen per què obtenir beneficis, ja que solen comptar amb un cash flow (diferència entre els cobraments i els pagaments durant un període determinat) negatiu. No obstant això, resulten molt atractives per als inversors en ocupar grans nínxols de negoci que es troben encara sense explotar o amb poca competència. En qualsevol cas, quines característiques ha de complir una empresa per denominar unicorn? Amb el temps, aquest concepte s'ha anat enriquint, el que ha ajudat a obtenir una definició molt més concreta assentada sobre una sèrie de pilars:

1. Comptar amb finançament privat i no cotitzar a la borsa: S'han de constituir amb capital 100% privat, atraure talent i diners a un determinat territori. Facebook, per exemple, era un dels referents en empreses unicorn fins que va decidir fer efectiva la seva sortida a borsa.

2. Inici de l'activitat des de fa menys de 10 anys: Aquest concepte correspon a empreses joves que encara es troben donant els seus primers passos i són capaços de crear noves necessitats.

3. Estar molt vinculada a les xarxes socials: Atès al moment en què van aparèixer, han sabut impulsar aprofitant l'auge de les noves tecnologies i les xarxes socials.

4. Formada per equips joves: La mitjana d'edat de les persones que treballen en aquest tipus d'empreses és baixa: ronda els 34 anys.

5. Tenir una valorització de més de 1.000 milions de dòlars sense haver estat comprada per una altra companyia: Aquesta és, potser, la característica més representativa.

6. Experimentar un accelerat creixement del seu valor financer: Es tracta de "startups" que aconsegueixen una gran acollida per part dels usuaris i generen un gran valor en molt poc temps.

7. Un altre punt a tenir en compte és el de que sigui una empresa disruptiva.

Exemples:

Uber i Airbnb són dos exemples de lideratge en els seus respectius nínxols, tot i no comptar amb actius tangibles: han aconseguit canviar el món dels transports i el sector hoteler sense ser amos de vehicles ni allotjaments, respectivament. Xiaomi, Snapchat, Pinterest i Spotify són actualment al capdavant de les empreses unicorn.