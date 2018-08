La Seguretat Social va registrar un superàvit de 3.001 milions al primer semestre

La Seguretat Social va registrar un superàvit de 3.001 milions d'euros al primer semestre de l'any, equivalent al 0,25% del PIB, davant del de 2.565,4 milions del mateix període de l'any passat, després de recaptar per cotitzacions socials 56.785,25 milions d'euros, un 5,58% més que en el mateix període de 2017. Aquest increment de les cotitzacions es deu al creixement de les quotes dels ocupats en un 5,8% interanual, mentre que la cotització de desocupats va registrar un augment de l'1,86%, segons va explicar el Ministeri de Treball, Migracions i seguretat Social.

El saldo positiu que ha estat registrat per la Seguretat Social fins al maig és resultat d'uns ingressos no financers de 62.220,86 milions d'euros (+4,05%), davant unes despeses de 64.219,87 milions (+3,51%) .

No obstant això, Treball va explicar que hi ha despeses pendents d'imputació pressupostària a aquesta data que arribarien a un import aproximat de 434.310 milions d'euros, que constitueix l'aportació al sosteniment de serveis comuns i reassegurança obligatòria i facultativa.

En termes de caixa, la recaptació líquida del sistema va arribar als 66.034,5 milions d'euros, amb un augment percentual del 4,5%, mentre que els pagaments van presentar un augment del 3,52%, fins als 64.095,2 milions.

Del volum total de drets reconeguts, el 91,02% correspon a les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social i el 8,98% restant a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. Pel que fa a les obligacions, el 93,06% han estat reconegudes per les entitats gestores i el 6,94% per les mútues.

Segons Treball, la Seguretat Social preveu ingressar aquest exercici un total de 110.560,3 milions d'euros en concepte de cotitzacions socials. Així, els ingressos per cotitzacions van representar, a finals de juny el 51,36% d'allò previst per al 2018.

D'altra banda, les transferències corrents van totalitzar 9.823,28 milions d'euros en els sis primers mesos, un 1,77% més que les acumulades a la mateixa data de 2017. Els ingressos patrimonials, per la seva banda, van pujar a 46.050 milionsd'euros, amb una disminució interanual del 79,3%, mentre que les taxes i altres ingressos van arribar als 547.400 milions d'euros, un 4,6% menys.

Segons les dades facilitades per Treball, les prestacions econòmiques a famílies i institucions van sumar 60.406,3 milions d'euros, quantitat un 3,4% superior a la del mateix període de 2017 i que representa el 94% de la despesa total realitzada pel sistema fins al maig.



Pensions i prestacions

La major partida, 55.440,6 milions, correspon a pensions i prestacions contributives, amb un creixement interanual del 3,7%. Dins de les prestacions contributives, les pensions (invalidesa, jubilació, viduïtat, orfandat ia favor de familiars) van arribar a un import de 51.142,6 milions d'euros, un 3,3% més.

Les prestacions per maternitat, paternitat i risc durant l'embaràs van suposar 1.154,5 milions d'euros (+1,6%), mentre que la despesa en incapacitat temporal es va elevar a 2.942,2 milions d'euros (+13%).

El 30 de juny, les prestacions i pensions no contributives, inclosos els complements a mínims, que van a càrrec dels pressupostos Generals de l'Estat, van arribar als 4.965,8 milions d'euros (0,84%), dels quals 4.141,6 milions d'euros van ser destinats per a pensions no contributives i complements a mínims i 824.200 milions per a subsidis i altres prestacions.